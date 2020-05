Emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, le misure straordinarie indicate dal Pd

di Erigo Pecci

L’emergenza sanitaria ed economica causata dal COVID-19 rende urgente l’adozione di misure straordinarie per il sostegno ai cittadini, alle famiglie e alle imprese di Bastia Umbra. Purtroppo, tutti i settori, compreso quello pubblico, sono stati gravemente danneggiati da tale emergenza e dovranno fare i conti con un nuovo mondo ed un futuro incerto e difficilmente prevedibile in tutte le sue problematiche.

Al tempo stesso, per affrontare questo futuro assume ancor più valore la necessità di RI-PARTIRE SUBITO ponendo ancora più attenzione al lavoro di squadra e alla possibilità di lavorare insieme.

Il futuro pensiamo di chi ben si attrezza per affrontarlo.

Tale emergenza suggerisce, per non dire impone, di accelerare le azioni, rivederle ed adattarle al contesto straordinario, individuarne delle nuove e dal punto di visa del metodo e dell’azione richiede, a tutti, un totale cambio di mentalità, di visione e di modalità di azione.

Occorre fare lo sforzo di non pensare e agire con «vecchi» modelli e strumenti, per «vecchi» intendiamo validi o pseudo tali fino a 2 mesi fa, ma pensare, ideare e agire con nuovi strumenti, rapidi e tempestivi e per certi versi rivoluzionari, sempre chiaramente nell’ambito del quadro normativo di riferimento.

Per tali ragioni, e PER PROFONDO SENSO DI RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DELLA CITTA’, ABBIAMO PRESENTATO all’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, il documento con le MISURE CHE ABBIAMO ELABORATO, SULLA BASE DI QUANTO SI STA FACENDO IN ALTRI CONTESTI ANALOGHI A QUELLO BASTIOLO, e che potranno essere messe rapidamente in campo PER SOSTENERE LE IMPRESE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI, NELLA FASE DI RIPARTENZA.

Le Misure sono articolate in 12 Macro Gruppi ed investono:

Tassa Occupazione Suolo Pubblico

Tassa Rifiuti

Tassa Pubblicità

Imposta Comunale sugli Immobili Commerciali

Tariffe Energie Elettrica e Gas

Commercio Locale

Micro Eventi

Parcheggi

Bandi

Buoni Spesa

Incentivi

Sperimentazioni

Ogni Macro gruppo contiene la descrizione sintetica dei possibili interventi, i possibili beneficiari ed il possibile impatto del singolo intervento sul bilancio del Comune.

Alcuni interventi, come ad esempio l’ampliamento gratuito dello Spazio riservato a Dehors e Plateatici, Esposizione in esterno delle attività commerciali, i Buoni in collaborazione con le imprese del territorio e le Sperimentazioni di pedonalizzazioni legate ad eventi particolari, potrebbero essere attivate rapidamente senza costi per le casse comunali.

Di seguito riportiamo in rassegna le varie misure che abbiamo elaborato.

Come Partito Democratico di Bastia, AUSPICHIAMO CHE L’ATTUALE MAGGIORANZA DI GOVERNO CITTADINO SI FACCIA CARICO DI QUESTE PROPOSTE PER DARE RISPOSTE RAPIDE ED EFFICACI ALLE NUMEROSE IMPRESE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI PRESENTI IN CITTA’, con il relativo numero di famiglie e lavoratori coinvolti.

Come Partito Democratico di Bastia, ci rendiamo disponibili per fornire ulteriori contributi per lo sviluppo di queste ed altre politiche per la ripartenza post emergenziale.

MISURE STRAORDINARIE DEL PD A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI DI BASTIA PER LA RIPARTENZA POST EMERGENZA COVID ‘19