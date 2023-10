Eurochocolate, il mondo del cacao a Bastia. Il trentennale a Perugia?

Bastia Umbra è in fermento, mentre si avvicina il tanto atteso Eurochocolate 2023. Il countdown è cominciato per questo straordinario festival del cioccolato che trasformerà i tre padiglioni di Umbriafiere in un paradiso goloso dal 13 al 22 ottobre. Gli amanti del cacao potranno immergersi in un mondo di delizia, didattica, degustazioni guidate, giochi e laboratori, il tutto sotto il segno della formula di Einstein E=mc², che in modo giocoso è stata reinterpretata come Eurochocolate = molto cioccolato, ad annunciare i dieci giorni di festeggiamenti.

Ma le sorprese non finiscono qui. C’è la speranza, e forse qualcosa di più, che l’edizione del 2024, che segnerà il trentennale di Eurochocolate a Perugia, porterà con sé l’inaugurazione del Museo dedicato al cacao, noto come “Città del Cioccolato,” presso il Mercato Coperto. L’entusiasmo per l’edizione più prossima della kermesse è stato palpabile durante la presentazione del programma presso lo showroom Hiunday Toy Motor di Perugia.

All’evento erano presenti Eugenio Guarducci, la presidente della Regione Donatella Tesei, la presidente della Provincia Stefania Proietti, il sindaco di Bastia Umbra, l’assessore al Turismo Gabriele Giottoli, e Flavia Ruffinelli, executive manager di Eurochocolate. Inoltre, era presente anche Gianluca Festa, sindaco di Avellino, dove a febbraio si terrà un’edizione speciale del festival dedicato al cacao.

L’edizione 2023 di Eurochocolate promette di stupire con una serie di eventi imperdibili. Tra i momenti salienti, un percorso “Tree to Bar” permetterà di scoprire lontane terre di cacao nella Playa de Oro in Ecuador, un territorio di oltre 11mila ettari situato nella foresta amazzonica, dove una comunità di produttori coltiva il pregiato cacao fino y de aroma. Inoltre, il ritorno delle sculture di cioccolato permetterà agli spettatori di assistere alla lavorazione live di quattro maxi blocchi di cioccolato Icam, ognuno del peso di 11 quintali, durante i due sabati e le due domeniche dell’evento.

Gli amanti del cioccolato avranno l’opportunità di vedere all’opera Frau ed Ernst Knam, maestri cioccolatieri, in un cooking show previsto per sabato 14 ottobre. Durante l’evento, i visitatori potranno gustare tre diverse creazioni cioccolatini preparate dal re del cioccolato stesso. Inoltre, saranno presenti anche i vincitori di MasterChef Italia 10 e 12, Francesco Aquila e Edoardo Franco, che terranno le loro dimostrazioni di cucina.

La filiera della Nocciola Umbra della ProAgri sarà sotto i riflettori martedì 17 ottobre, mentre gli appassionati di cacao e vino potranno partecipare alle degustazioni appositamente organizzate. Il padiglione del chocolate show ospiterà 153 aziende, tra cui una nuova creazione firmata “Costruttori di Dolcezze,” con il curioso nome di “Rompere in caso di astinenza.”

Gli appassionati potranno anche mettere le mani in pasta ai Choco Lab, dove saranno organizzate degustazioni guidate da Roberto Caraceni, Chocolate Taster e inventore del Piatto da degustazione del cioccolato. Gli appuntamenti firmati Choco Trip by Gelato Contemporaneo saranno una piacevole sorpresa con la partecipazione di esperti del settore. Le degustazioni di Vino & Cioccolato, curate da Assosommelier con il cioccolato Vanini come protagonista, completeranno l’esperienza.

Per maggiori dettagli sugli eventi e gli orari, è possibile visitare il sito ufficiale di Eurochocolate all’indirizzo www.eurochocolate.com. Eurochocolate 2023 si prepara a deliziare Bastia Umbra e oltre con un’esperienza culinaria e culturale unica nel suo genere.