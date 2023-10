Promuoviamo la Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno

Promuoviamo la Settimana – Oggi si conclude la Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno (SAM), un momento importante per discutere di una questione fondamentale e partecipare a diverse iniziative in molte città. L’edizione di quest’anno della SAM ha posto l’attenzione sull’allattamento al seno e il lavoro, con l’obiettivo di promuovere i diritti essenziali delle mamme, tra cui il congedo di maternità di almeno 18 settimane, idealmente più di 6 mesi, e il supporto sul posto di lavoro.

L’OMS, insieme a UNICEF e numerosi Ministeri della Salute e organizzazioni della società civile, ha condotto una ricerca che ha rivelato che oltre mezzo miliardo di donne che lavorano non godono delle protezioni nazionali essenziali per la maternità. Solo il 20% dei paesi richiede ai datori di lavoro di offrire ai dipendenti pause retribuite e strutture per l’allattamento al seno. Meno della metà dei bambini al di sotto dei 6 mesi di età sono allattati esclusivamente al seno.

Queste sono questioni urgenti che riguardano la possibilità delle donne di allattare per il tempo che desiderano senza dover sacrificare la propria carriera.

In un’epoca in cui il declino delle nascite sta trasformando profondamente le nostre società, è essenziale riflettere sulle politiche e le scelte che possono sostenere e incentivare le neo mamme.

Va sottolineato che il latte materno è il miglior alimento per i bambini, ma ci sono situazioni in cui l’allattamento al seno non è possibile e l’uso di sostituti del latte materno è necessario. Queste situazioni sono previste e non dovrebbero portare a giudizi sul valore della maternità.

Come gruppo consiliare, ci preoccupiamo profondamente di queste questioni e crediamo che una città davvero amica dei bambini debba prestare attenzione a determinati bisogni.

Bastia Umbra è già una “Città Amica dei Bambini” nell’ambito di un progetto UNICEF, ma possiamo fare di più per rendere questa designazione una realtà tangibile.

A tal fine, proponiamo al Sindaco e alla sua Giunta le seguenti proposte, consapevoli che solo attraverso l’impegno serio e la collaborazione si possono ottenere risultati significativi per le future generazioni di Bastia:

Baby Pit Stop in Piazza Mazzini e Piazza Cavour: Vista l’attuale avvio dei lavori, proponiamo l’istituzione di uno o più “Baby Pit Stop” in queste piazze. Si tratta di spazi dedicati all’allattamento e alla cura dei neonati, sostenendo i diritti dei bambini, delle mamme e delle famiglie. Iniziative per la Settimana Mondiale dell’Allattamento: Proponiamo l’organizzazione di iniziative annuali in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento, che offrano l’opportunità di discutere con esperti del settore su queste importanti tematiche. Sensibilizzazione sul Congedo di Maternità e Paternità: Ci impegniamo a sensibilizzare su questioni legate all’assistenza neonatale e al ritorno al lavoro, promuovendo l’estensione del congedo di maternità e anche quello di paternità, per avanzare verso una maggiore uguaglianza di genere.

Come Gruppo Consiliare del Partito Democratico a Bastia Umbra, riteniamo che queste proposte possano contribuire a rendere la nostra città ancora più accogliente per le future generazioni e a promuovere i diritti delle mamme e dei bambini. Siamo pronti a lavorare in collaborazione con il Sindaco e la Giunta per tradurre queste idee in azioni concrete che migliorino la vita di tutti i cittadini di Bastia Umbra.