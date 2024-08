Inaugurata la 49esima edizione della Sagra della Porchetta di Costano, pienone per Manuel Malanotte

Sin da bambino coltiva la passione per la musica grazie all’innamoramento del suo primo strumento musicale, l’organetto. Manuel Malanotte ha aperto la 49esima edizione della Sagra della Porchetta di Costano, venerdì 23 agosto. Con oltre 200 spettacoli l’anno oggi è una delle orchestre italiane più programmate.

Manuel, umbro doc nato a Marsciano, ha riempito l’area danzante della sagra con musica e balli senza età del suo lavoro discografico “batte il ritmo”. La sua professionalità musicale, il suo repertorio che strizza l’occhio anche alla musica pop, la sua simpatia e le sue innate doti relazionali con il pubblico fanno di lui oggi una vera “star” umbra.

A inaugurare l’edizione 2024, insieme agli organizzatori, c’erano gli assessori del Comune di Bastia Umbra, Ramona Furiani ed Ermanno Cormanni. A tagliare il nastro anche il presidente del Gruppo Giovanile di Costano, Simone Bordichini, e Fra’ Saul Tambini.

Mentre le forbici sfioravano il nastro tricolore, i ricordi sono volati indietro nel tempo , quando c’erano ancora i due pionieri del gruppo Giovanile, Fra Gualtiero Bellucci e Augusto Lunghi, oggi scomparsi. È a loro che si è deciso di dedicare questa 49esima edizione.

Il presidente del Gruppo Giovanile di Costano, Simone Bordichini, ha sottolineato l’emozione e la tensione. La prima sera è sempre un momento delicato, ma tutti i ragazzi, i volontari e le persone coinvolte si impegnano al massimo. Bordichini ha osservato la presenza di molti giovani, anche bambini, che partecipano attivamente alla sagra. Ha spiegato che quasi tutto il paese, comprese intere famiglie, contribuisce all’evento. I bambini, dai 6 agli 8 anni, attendono con ansia la sagra, poiché rappresenta un momento di libertà e sicurezza, un’occasione per stare insieme e socializzare, un valore che si è perso negli ultimi anni a causa dei social media. Bordichini ha raccontato la sua esperienza personale, ricordando di essersi avvicinato alla sagra quando aveva 8-9 anni. Per lui, era un’opportunità per uscire di casa con il permesso dei genitori e partecipare a un evento che unisce la comunità. Ha concluso ringraziando tutti coloro che si impegnano per il successo della sagra.

Al gruppo giovanile – come abbiamo già scritto più volte – si sono uniti tantissimi ragazzi che collaborano attivamente con l’organizzazione. E grazie a quest’ultimi che quest’anno è ritornato il Garden Side “Orto Letizia”, un “lounge pub” aperto tutte le sere, nell’area antistante alla sagra. Dove si faceva una volta.

Durante la Sagra della Porchetta di Costano, l’assessore del comune di Bastia, Ramona Furiani, ha parlato delle questioni sociali legate all’evento. Ha sottolineato come una festa del genere sia un importante aggregatore sociale in una città ricca di cultura, ma con diverse problematiche. Furiani ha spiegato di trovarsi molto bene nel suo ruolo di assessore, grazie anche al supporto dei dipendenti del settore che la aiutano e la guidano.

Tra le tante persone presenti nella prima giornata, in fila ad attendere la porchetta, c’era anche Riccardo Gaucci, presidente del rinnovato Assisi Calcio e figlio di Luciano.

La taverna, l’angolo del ghiottone, il bar, il chiosco della porchetta, il museo del Porchettaio e l’area danzante con le migliori orchestre sono le altre aree dove è possibile socializzare oltre che cenare in compagnia.

Il menù della sagra include naturalmente la porchetta, ma anche altre prelibatezze della cucina tradizionale. Quest’anno sul piatto anche la Tagliata di Vitello e la novità in assoluto, la Panzanella con la Porchetta.

Presso l’Angolo del Ghiottone vasto assortimento di Dolci e Dessert.

Il programma musicale è stato fatto per i giovani con serate a loro dedicate. Dopo Manuel Malanotte seguiranno Daniela Cavanna e Sara& Sogno Mediterraneo. Lunedì 26 il tanto atteso format Voglio tornare negli anni 90. “Uno show unico, incredibile, emozionante! – dicono i protagonisti -. Un progetto che sta spopolando in tutta Italia! Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona. Tutte gli hits che ci hanno fatto ballare negli anni 90 ritorneranno in un’unica grande notte mixati dai nostri performer! Siamo tornati dal passato per farvi ballare!”

Appuntamento, dunque, nell’area danzante della sagra a partire dalle ore 21. Martedì arriveranno I Rodigini, mercoledì Omar Lambertini, giovedì Castellina Pasi, e grazie alla collaborazione del comune di Bastia Umbra il 30 agosto ci saranno anche i Black cat band, una cover band di Zucchero. Sabato 31 agosto è la volta di Renzo Biondi e a chiudere lo spettacolo il 1° settembre sarà Ilaria Cenciarini.