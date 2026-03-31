Tornano i “Nidi Aperti” per famiglie a Bastia Umbra

Due giornate per visitare servizi educativi infanzia

Il Comune di Bastia Umbra rinnova l’appuntamento con “Nidi Aperti 2026”, l’iniziativa dedicata alle famiglie per conoscere da vicino i servizi per la prima infanzia, sia comunali che privati, presenti sul territorio.

Due le giornate in programma: sabato 11 aprile, dalle 17 alle 19, con l’apertura dei nidi privati “Il Mondo della Fantasia”, “L’Isola Felice” e “Piccole Orme”; sabato 18 aprile, negli stessi orari, sarà invece la volta dei nidi comunali “L’Albero degli Gnomi” e “Piccolo Mondo”.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per visitare gli spazi educativi, incontrare le educatrici e approfondire l’organizzazione quotidiana dei servizi, dalle routine ai laboratori, fino alle modalità relazionali che accompagnano la crescita dei bambini in ambienti sicuri e stimolanti.

Per i genitori si tratta anche di un momento di orientamento in vista di una scelta importante, grazie alla possibilità di confrontarsi direttamente con il personale e acquisire maggiore consapevolezza sul percorso educativo più adatto.

“Nidi Aperti non è soltanto un’occasione informativa, ma una precisa scelta politica di trasparenza, inclusione e investimento sul futuro della nostra comunità”, ha dichiarato la vicesindaca e assessora alle Politiche scolastiche e dell’infanzia Elisa Zocchetti. “I servizi educativi per la prima infanzia rappresentano un diritto fondamentale e un pilastro delle politiche pubbliche”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di coordinamento e qualificazione dei servizi per l’infanzia previste dalla normativa regionale, con l’obiettivo di garantire standard sempre più elevati e rispondenti ai bisogni delle famiglie.

L’amministrazione comunale invita genitori e bambini a partecipare, sottolineando il valore del nido non solo come supporto alle famiglie, ma anche come primo fondamentale contesto educativo per lo sviluppo delle relazioni, dell’autonomia e delle competenze dei più piccoli.