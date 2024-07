La Favorita Food & Wine Resort inaugura la rassegna estiva 2024

La Favorita Food & Wine Resort ha dato il via alla tanto attesa stagione estiva con la nona edizione della rassegna musicale “I Fissati”. Questo evento annuale, che si svolge nel suggestivo contesto del resort, offre sei serate esclusive ogni giovedì, combinando cena in giardino e musica live.

La rassegna “I Fissati” è un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della buona cucina. Ogni giovedì, gli ospiti possono godere di una cena all’aperto seguita da esibizioni live che spaziano tra vari generi musicali, tra cui cantautorato, pop, soul, swing, blues, jazz, latin, rock and roll e musiche da film. La direzione artistica ha selezionato alcune delle band più apprezzate del panorama umbro, oltre a due ospiti di eccezione: la Bob Malone Band, nota per il suo rock and roll esplosivo, e il duo Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli, che renderanno omaggio al grande Ennio Morricone.

Ogni serata sarà arricchita da abbinamenti enogastronomici fuori menù, pensati per rendere l’esperienza ancora più speciale. È consigliata la prenotazione anticipata per la cena alla carta in osteria. I concerti inizieranno alle ore 22:30, ma sarà possibile partecipare anche dopo cena per l’afterdinner con consumazione obbligatoria. Inoltre, dalle ore 18:00 alle 23:30, il Chiringuito del resort sarà aperto per accogliere gli ospiti con aperitivi e cocktail homemade.

Calendario degli eventi:

Giovedì 04 luglio – Four B in Concerto

Aldo Bertuzzi – piano e voce

Graziano Baldini – tromba e flicorno

Graziano Brufani – contrabbasso

Roberto Forlini – batteria

Musica e canzoni senza tempo dagli anni ’50 ad oggi, con uno stile che strizza l’occhio alla musica jazz e alla bossanova.

Giovedì 11 luglio – Doctor Martens

Aurora Scorteccia – voce

Rachele Fogu e Michele Rosati – chitarre

Una serata all’insegna del soul e del pop italiano e internazionale, con la potente voce gospel di Aurora Scorteccia.

Giovedì 25 luglio – Bob Malone Band Italian Tour

Bob Malone – voce / piano

Trysette Loosemore e Celeste Butler – cori

Stefano Sanguigni – chitarra

Mario Guarini – basso

Edoardo Tancredi – batteria

Una serata esplosiva di rock and roll, blues e soul con l’artista americano Bob Malone.

Venerdì 9 agosto – More Morricone

Giovanni Ceccarelli – piano

Ferruccio Spinetti – contrabbasso

Un omaggio al grande Ennio Morricone con una selezione dei suoi brani più famosi e meno noti, in una suggestiva versione “club”.

Mercoledì 14 agosto – Ballarano Band

Antonio Ballarano – voce

Tiziano Fioriti – sax / cori

Antonio Ruvo – chitarra

Fabio Giusto – basso / cori

Juri Pecci – batteria

Un viaggio nello swing italiano e nel cantautorato popolare, con un set dedicato a Lucio Dalla.

Se hai bisogno di ulteriori modifiche o aggiustamenti, fammi sapere!