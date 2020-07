Chiama o scrivi in redazione

Musica live in centro storico di Bastia, Venerdì Sotto le Stelle

Venerdì 24 luglio torna a Bastia Umbra il Venerdì sotto le stelle, con angoli musicali nel centro storico. A cura dell’Amministrazione Comunale, in piazza Umberto I°, ore 21.00. 65th Street Quartet con Lorenzo Bisogno, Lorenzo Brilli, Manuel Magrini, Pietro Paris – nello spiazzo antistante Ingresso Monastero Benedettino, ingresso contingentato nel rispetto delle norme Covid.

L’isola pedonale interesserà Piazza Mazzini, Piazza Cavour, Via Garibaldi, Via Torgianese (primo tratto), Centro San Michele, dando la possibilità ai ristoranti, bar, pizzerie, pub, di arricchire la proposta gastronomica all’aperto.

La piazza Mazzini inoltre continuerà come i venerdì precedenti ad essere animata da alcune attività (bar, pub, focacceria, gelateria, creperia) straordinariamente fuori sede, nelle casine mobili.

Oltre alla musica, uno spazio sarà dedicato anche agli appassionati di libri e lettura che potranno trovare il servizio della Biblioteca Comunale in piazza Umberto I° (spazio antistante Auditorium), con le operatrici di Sistema Museo, gestore della biblioteca, in orario 20.00-22.00

Tutti i fruitori delle iniziative sono tenuti all’osservanza delle misure di sicurezza nel rispetto della distanza e nell’uso di mascherine ove necessario e ad un comportamento responsabile che tenga conto della necessità di mantenere alta l’attenzione nei confronti dell’emergenza sanitaria.

Oltre ai Venerdì sotto le Stelle, la Musica live proseguirà con il seguente calendario, organizzato dall’Assessorato alla Cultura:

Giovedi 30 luglio Dietro la collina c’è il sole – omaggio ad uno dei più grandi cantautori italiani: Lucio Battisti con Elisa Tonelli, voce; Leonardo Minelli, sax; Antonio Ruvo, chitarra – Chiostro Monastero di S. Anna- V. Garibaldi – ore 21.00

Martedì 4 agosto Voulez-vous de la musique? Musiche di Fauré , Poulenc, Debussy, Chaminade, Borne con Elga Buono, flauto e Simona Granelli, pianoforte; Chiostro Monastero S. Anna- V. Garibaldi – ore 21.00

Sabato 8 agosto D, Una Storia di Donna – Il racconto di una vita fra due ninne nanne con Elisabetta Pallucchi, mezzosoprano; Federica Crispini, voce recitante; Egidio Flamini, pianoforte – Chiostro Monastero di S. Anna- V. Garibaldi – ore 21.00

Domenica 30 agosto Stella Maris Giovanile Coro AURORA – Ass. Corale Citta’ di Bastia – In memoria del M° Orlando Dipiazza – Chiostro Monastero benedettino S. Anna- V. Garibaldi – ore 21.00

Il programma estivo dedica una serata a un anniversario importante, i 70 anni della Banda di Costano; per l’occasione, impossibilitati dalla situazione a esibirsi in un concerto live, l’Associazione ha provveduto a realizzare un video che celebra i momenti musicali salienti della propria storia musicale; il video sarà proiettato al Cinelido Esperia (Via I. Silone- Rivierasca)

Venerdì 7 agosto Banda di Costano 70° anniversario – Video Concerto, alle ore 21.00

(ingresso gratuito, contingentato nel rispetto della normativa)