L’Amministrazione: Valorizziamo Bastia, facciamo acquisti nella nostra città

Grazie all’offerta commerciale la nostra città si è sempre distinta, è la sua anima, cresciuta nella forza e nella volontà di tanti concittadini. La nostra economia è stata sempre la nostra forza e in questo momento ha bisogno dell’aiuto di tutti per ripartire. Non solo una Vetrina Virtuale quindi, ma una vera e propria piattaforma virtuale www.bastianatalediluce.it, pagine Instagram –bastianatalediluce- e Facebook -Bastia Natale di Luce dove promuovere gratuitamente le nostre attività e trovare promozioni.

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con Confcommercio, Consorzio Bastia City Mall, Confesercenti, Fipe e la partecipazione dell’Ente Palio ha voluto fortemente sostenere in questo Natale le sue attività, i suoi cittadini.

L’Amministrazione per sostenere il nostro commercio locale e nel contempo venire incontro ai cittadini, ha anche deliberato la sospensione del pagamento dei parcheggi su strisce blu dal 6 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 per tutti i posti auto del territorio comunale di Bastia Umbra, una possibilità in più per fruire delle attività economiche, produttive e sociali nel modo più agevole in questo momento difficile.