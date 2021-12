Le iniziative di Natale di Stelle a Bastia Umbra

Sabato 18 e Domenica 19 piazza Mazzini sarà pedonale per consentire di vivere il fine settimana in un clima più natalizio e rilassante, quello delle feste, usufruendo, per chi volesse, del Christmas train, il coloratissimo trenino di Natale che trasporterà grandi e piccini in modo ecologico e gratuito per le vie della città addobbate a festa (orari e fermate sul sito www.amabastia.it

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Bastia Umbra

Per questo motivo è stata predisposta la chiusura di Piazza Mazzini, da via Garibaldi e da via Roma (primo tratto), con orario 15.00-20.00;

Divieti di sosta in Piazza Mazzini solo sul tratto Nord.

Si ricorda che Piazza Mazzini resterà chiusa anche la mattina di Domenica 19 per il passaggio dell’Invernalissima.

La priorità in questo contesto deve ancora essere la tutela della salute con l’obbligo riguardante dove previsto green pass, gel sanificante, mascherine al chiuso e, in situazioni dove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza, è raccomandato l’uso della mascherina anche all’aperto. A maggiore garanzia e tutela della salute è stato predisposto dall’Amministrazione Comunale un servizio di sicurezza privata che sarà presente durante lo svolgimento delle iniziative.

Per il calendario natalizio sono stati scelti volutamente eventi e location che possono garantire il rispetto delle misure di sicurezza, una volontà dell’Amministrazione Comunale e delle associazioni che hanno collaborato alla stesura del programma, a tale proposito, una dichiarazione del Sindaco Paola Lungarotti “Gli eventi sono stati organizzati tenendo conto delle sopraddette priorità che rimangono basilari anche in questo periodo in cui ci sentiamo particolarmente predisposti allo scambio degli auguri e allo stare insieme”.

Torna anche il Mercatino di Natale di Angsa Umbria

Il consueto appuntamento con la solidarietà in occasione delle festività natalizie, per trovare tante idee regalo e sostenere un’importante realtà sociale della nostra città! Presso la sede, in Via Garibaldi.

Per saperne di più http://www.angsaumbria.org/

Il programma

16 dicembre

Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna

ore 17.00 – Posso entrare nel tuo club? | Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

Un incontro per famiglie e bambini tra musica, storie, lingue e linguaggi. Lingue: Italiano e Inglese. Musiche di Mattia Ambrogini. In collaborazione con CIDIS Onlus e Cassa di Risparmio di Perugia.

17 dicembre

Piazza Mazzini

ore 09.00/13.00 – Natale solidale | CRI Bastia Umbra

Visita l’esposizione e contribuisci alla raccolta fondi per sostenere l’associazione ORSA per bambini con Sindrome di Angelman.

ore 10.00 – La Biblioteca regala Libri | Biblioteca Comunale “A. La Volpe”

In occasione del mercato settimanale la Biblioteca allestirà un banchetto dove regalerà libri per allietare le sere passate davanti al camino.

18 dicembre

Centro Storico

ore 15.00/20.00 – Christmas Train; ore 17.00-19.30 Babbo Natale a disposizione dei bambini nella casina in piazza Mazzini, letterine e fotografie con i più piccini (Ass. Pro Loco)

ore 16.00/19.00 – Tra Teatrini e Burattini il Natale dei Bambini. Cinque teatrini e cinque diversi luoghi del Centro Storico per cinque storie da vivere

La Regina dei Ghiacci. Un’avventurosa narrazione all’interno del Castello di Ghiaccio della Regina (Piazza Mazzini)

Scopri gli altri teatrini:

https://amabastia.it/natale-di…/tra-teatrini-e-burattini/

Auditorium S. Angelo

ore 17.00 – “A riveder le stelle” | Pro Loco Bastia Umbra

Suggestioni e corrispondenze per un secondo appuntamento natalizio con Dante Alighieri con la partecipazione del prof. Massimo Seriacopi, sul tema”Vita di Dante, i giorni e le opere”.

ore 21.00 – Eduardo, serata d’onore | Ass. Teatrale Le Voci di Dentro e APS Merilin

Percorso musicale/teatro sulla vita e le opere di Eduardo De Filippo scritto ed ideato da Alberto Perrone e Alfredo Sirigatti con la supervisione di Gianni Bevilacqua. Ingresso gratuito

19 dicembre

Bastia Umbra – Assisi

ore 8.45 – Invernalissima | Aspa Bastia

43a edizione della storica “maratonina” ai piedi di Assisi. Mezza Maratona Nazionale certificata FIDAL.

Centro Storico

ore 15.00/20.00 – Christmas Train; ore 17.00-19.30 Babbo Natale a disposizione dei bambini nella casina in piazza Mazzini, letterine e fotografie con i più piccini (Ass. Pro Loco)

ore 16.00/19.00 – Tra Teatrini e Burattini il Natale dei Bambini. Cinque teatrini e cinque diversi luoghi del Centro Storico per cinque storie da vivere

La Regina dei Ghiacci. Un’avventurosa narrazione all’interno del Castello di Ghiaccio della Regina (Piazza Mazzini)

Scopri gli altri teatrini:

https://amabastia.it/natale-di…/tra-teatrini-e-burattini/

Monastero delle Monache Benedettine di S. Anna

ore 17.00 – Incontro. “L’arte dei presepi nel mondo” | Monache Benedettine di S. Anna

Evento presso la Sala Espositiva San Benedetto in concomitanza con l’esposizione dei Presepi. Sarà possibile acquistare direttamente i prodotti del Monastero.

Centro Giovanile S. Michele

ore 20.00 – Premiazione Torneo “RAV” | Accademia Calcio e Ente Palio S. Michele

Premiazione del torneo di calcio a 5 femminile. Evento natalizio solidale per la lotta alla violenza sulle donne. Con la partecipazione dell’Ass. RAV, Rete Donne Antiviolenza Onlus.

Piazza Mazzini – Chiesa S. Michele

ore 21.00 – Note come Stelle | Ass. Corale Città di Bastia

Uno spettacolo dove si alterneranno le voci bianche del Coro Aurora diretto da Stefania Piccardi e le formazioni del Coro Città di Bastia, dirette da Piero Caraba. Al pianoforte Federica Marchionni e Paola Ceccarelli, al flauto Francesca Panzolini. Ingresso gratuito

Mostra di foto d’epoca “E luce fu” a cura di Ass. Pro Loco Bastia Umbra, presso Auditorium S. Angelo (orari apertura Sabato 18 e Domenica 19 dicembre, ore 17.00-19.00)

Il programma completo di Natale di stelle a Bastia Umbra | 8 dicembre-6 gennaio

Scopri cosa ci riserverà il Natale:

https://amabastia.it/

Bastia Umbra, 15 Dicembre 2021 Ufficio Stampa del Sindaco