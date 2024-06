Liste Civiche della Coalizione Pecci: Un Appello per il Cambiamento

In questa stagione elettorale, un numero significativo di cittadini si è mobilitato per la città attraverso le liste civiche, al di fuori delle tradizionali aggregazioni politiche, ma all’interno di diverse coalizioni. Questi cittadini sono stati mossi da un senso di responsabilità comune e disinteressato, sentendo l’urgenza di “fare qualcosa” in un momento storico percepito come cruciale per trasformare Bastia e riportarla in una dimensione più consona ai tempi attuali.

Nonostante le diverse sfumature e riferimenti culturali, tutti condividevano un’aspirazione, un sentimento: il governo della città doveva cambiare prospettiva. Questo percorso è stato impegnativo e appassionante per tutti.

Ora è giunto il momento di decidere. Siamo ancora mossi dallo stesso sentimento che ci ha spinto ad impegnarci? O la diffidenza verso altri schieramenti è più forte? Se quel sentimento è ancora forte, perché non superare quella diffidenza, quella paura e provare a fidarsi di chi non ha etichette o simboli da difendere, ma solo la “necessità” di dare alla nostra città un nuovo volto, trovare una nuova via e iniziare un cammino lontano da anni bui?

Le trentadue persone che compongono le liste civiche #PECCISINDACO – Uniti per Bastia e Progetto Bastia desiderano ribadire l’apertura nei confronti di tutte quelle persone che hanno fortemente sperato di voltare pagina a Bastia. Credono che questa speranza sia stata spenta nel momento in cui la candidata Degli Esposti ha siglato un accordo con la sindaca Lungarotti, mortificando così l’anelito ad una trasformazione della città per la quale in tanti si erano spesi e si erano impegnati.

È evidente a tutti l’incoerenza tra quanto affermato in campagna e quanto pattuito negli accordi. Un’incoerenza che pesa molto di più su chi aveva pensato di dedicarsi ad un impegno civile con abnegazione e disinteresse e che oggi si sente sconfortato e deluso.

Di fronte a queste dinamiche che minano la fiducia degli elettori nelle istituzioni, vogliamo aprire altre strade, rispondere a tutto questo con una nuova stagione in cui ci rendiamo disponibili ad ascoltare chi, come noi, aspira ad una Bastia diversa da quella attuale.

Incontriamoci, non rassegniamoci, proviamo a superare muri artificiosi, non c’è più nessuna ideologia da difendere, c’è solo da prendersi cura della nostra comunità per restituirle una dignità purtroppo da tempo smarrita.

Pensiamo che la candidatura di Erigo Pecci meriti un’apertura di credito in questo senso e che le nostre liste civiche possano costituire un ponte di dialogo. Noi ci muoveremo per primi verso di voi. Le Liste Civiche #PECCISINDACO – Uniti per Bastia e Progetto Bastia sono pronte per questo nuovo inizio.