Partenza a pieni giri per Eurochocolate!

Al via questa mattina la 28esima edizione di Eurochocolate, a Umbriafiere di Bastia Umbra (Perugia) fino al 23 Ottobre. Al taglio del nastro, insieme al Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, l’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos Garcia de Alba, il Segretario Turismo dello Stato di Tabasco José Antonio Nieves Rodriguez e il Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti.

Il consueto press tour inaugurale è stato l’occasione per percorrere in compagnia di ospiti istituzionali e stampa i tre padiglioni di Umbriafiere, per un totale di ben 14.000 golosi metri quadri: la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate.

Punto di partenza, l’esclusiva riproduzione della maxi Scatola di Saltimbocca alla Perugina, gli iconici cioccolatini, frutto della vivace creatività del designer Matteo Ragni, protagonisti del claim Felici in un secondo, con i quali è possibile divertirsi, provando a farli saltare in bocca mediante una rapida pressione con l’indice della mano.

Il tour è proseguito con una full immersion nel goloso Chocolate Show dove quest’anno trovano spazio: un’imponente Italia del Cioccolato lunga oltre 13 metri, dedicata ai principali prodotti del cioccolato Made in Italy, un’area dedicata al celebre Gianduiotto piemontese con tanto di maxi gianduiotto a fungere da impattante elemento espositivo e uno spazio riservato al Cioccolato di Modica con un’originale installazione composta dalla riproduzione di maxi tavolette. Imperdibile anche la sezione Eurochocolate World caratterizzata dalla presenza di vere e proprie eccellenze internazionali. In particolare, sono ben undici i Paesi del network guidato da Cacao Solution, protagonisti della sezione Choco Trip con le rispettive aziende produttrici: Disidente e Color Cacao (Colombia), Holy Cow (India), Kuyay (Perù), Momotombo (Nicaragua), Cacao De Origen (Venezuela), Choco Togo (Togo), Auro (Filippine), Definite (Repubblica Dominicana), Kacau (Ecuador), Latitude (Uganda) e Robert (Madagascar). A completare la ricca offerta del Chocolate Show, caratterizzata dalla presenza di ben 125 aziende, gli esclusivi spazi tematici A Tutta Tavoletta, Spalm Beach e l’assortitissimo Choco Bazar dedicato ai divertenti gadget a tema cioccolato.

La folta delegazione si è quindi diretta verso il padiglione della Chocolate Experience, con il nuovissimo e coinvolgente percorso Tree to Bar firmato dal Messico – Paese Ospite d’Onore con lo Stato di Tabasco – che ha finalmente svelato l’affascinante viaggio alla scoperta dell’intera filiera: dalla pianta di cacao, con la possibilità di percorrere un tratto di piantagione fedelmente riprodotto, alla preparazione live di golose prelibatezze presso l’esclusiva Fabbrica del Cioccolato firmata FBM e magistralmente condotta dai cioccolatieri di Be Well. Ad accogliere i visitatori è stata la suggestiva riproduzione del tempio di Chichén Itzá, l’iconica piramide a gradoni realizzata dai Maya, civiltà cardine per la coltivazione e diffusione del cacao insieme agli Aztechi e agli Incas. Gli amanti del Cibo degli Dèi si sono quindi immersi nei suoni, odori e sapori delle lontane culture precolombiane con la possibilità di partecipare a un’imperdibile Cerimonia del Cacao, imbattersi nella riproduzione di una maxi testa olmeca e incontrare lo sguardo del possente imperatore Montezuma.

Ad accompagnare il tour, la Choco Parade di Accademia Creativa by Eurochocolate, l’originale spettacolo itinerante con protagonisti trampolieri, danzatori aerei e un elegante auto cioccolatosa, guidata da uno stravagante personaggio ispirato al popolarissimo Willy Wonka.

Tappa successiva, il divertimento e le suggestioni a tema cioccolato offerte dal Padiglione Funny Chocolate. Protagonista la creativa presenza di Costruttori di Dolcezze, accanto alle attrazioni più amate – come l’avvincente Choco Arrampicata, la maxi Choco Cornice e il maxi Choco Selfiestick – insieme a numerose attività esperienziali e interattive rivolte in particolar modo alle famiglie con bambini: i laboratori Choco in Casa e MontMaître firmati La Casa degli Artisti, con protagonisti la pittura, il disegno e il cioccolato; i laboratori dedicati alla realizzazione di simpatiche rane e zucche in cioccolato, rispettivamente presso l’imperdibile castello firmato Medioevo dedicato a Harry Potter e nell’esclusiva area a tema Halloween, per la prima volta presenti a Eurochocolate. E ancora le coloratissime attività Attaccabottone e Mustachoc che danno la possibilità di portarsi a casa, oltre a uno stampo in silicone, anche simpatici bottoni e baffi in cioccolato.

Presente in questa edizione anche ASI – Automotoclub Storico Italiano pronta ad accogliere i bambini nello spazio Choco Mni GP per coinvolgerli in un’imperdibile corsa organizzata con fini solidali in collaborazione con UNICEF Italia.

A me non Piace il Cioccolato è invece il nome dello spettacolo, con ben 5 repliche al giorno, dedicato a Pinocchio, ospitato all’interno del Choco Theatre.

Tutti i prodotti “funny” di Costruttori di Dolcezze hanno simpaticamente sorpreso i presenti, a partire dalla nuova linea di Saltimbocca alla Perugina disponibili in 16 golosissimi gusti, fino alle linee Astrogologia e Chocokomandamenti caratterizzate da un’installazione composta da Maxi Choco Cubotti che permette al pubblico di dialogare con una Astrologa e confessare i propri peccati di gola,

Tante le opportunità formative e laboratoriali riservate alle scuole che da questa mattina hanno gioiosamente invaso i tre padiglioni, protagoniste di un’offerta ludico-didattica appositamente pensata per i giovani golosi, che spazia dal Choco Lab al Tree to Bar fino alla coinvolgente scoperta del padiglione Funny Chocolate.

Tra gli appuntamenti di domani:

Particolarmente atteso quest’anno il ritorno delle Sculture di Cioccolato, uno dei live show più amati dal pubblico di Eurochocolate, che consentirà di assistere, durante i due Sabati e le due Domeniche, alla lavorazione live dei maxi blocchi di cioccolato Icam da 11 quintali l’uno, pronti a prendere varie forme, grazie alla maestria di abilissimi Scultori, per poi rimanere esposti per tutta la durata dell’evento.

Il racconto proseguirà presso i due esclusivi palchi a tema: il primo dedicato agli Showcooking, con protagonisti rinomati Chef, Pasticceri, Cioccolatieri ed esperti che anche domani si cimenteranno in golose creazioni live a base di cacao e cioccolato e in interessanti degustazioni guidate. Sarà Igles Corelli il primo dei super ospiti. Maestro indiscusso della ristorazione italiana e volto noto di Gambero Rosso Channel, dal 2018 è Coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy. Il live show di Igles Corelli accompagnerà domani Sabato 15 Ottobre alle ore 12 la presentazione del nuovissimo libro di Napoleone Neri “Il cuore del cacao – Cinquecento anni di storia del cioccolato”.

Tra i cuochi più amati dagli italiani, noto in particolare per la sua cucina rustica e genuina, anche Giorgio Barchiesi detto Giorgione è pronto a cimentarsi in golosi abbinamenti a base di cioccolato. Ben quattro gli appuntamenti che scalderanno i due weekend di Eurochocolate: il primo domani Sabato 15 Ottobre alle ore 16.

E ancora, l’azienda molisana Dolceamaro compie 50 anni. Un traguardo che Claudio e Silvano Papa hanno scelto di festeggiare a Eurochocolate domani alle ore 12. Eurochocolate vi aspetta a Umbriafiere dal 14 al 23 Ottobre!