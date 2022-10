Search for: Search Button

Umbriafiere paradiso dei chocolover, 14.000 mq di cioccolato ad Eurochocolate

Umbriafiere paradiso dei chocolover – Come da copione, i 14.000 mq di Eurochocolate – in corso presso l’Umbriafiere di Bastia Umbra (Perugia) – sono stati ordinatamente invasi dai chocolover che in questo primo sabato di evento hanno dimostrato di apprezzare le originali attività proposte e il tanto buon cioccolato.

Ottimo inizio, quindi, per questo ricco week end di appuntamenti, a partire dal Cooking Show dello chef Igles Corelli che ha realizzato dal vivo una golosa Pasta fresca al fondente con ragù di valle poi offerta ai partecipanti. Insieme a lui Napoleone Neri, autore del nuovo libro Il cuore del cacao: 50 anni di storia del cioccolato, presentato in anteprima a Eurochocolate e dal 21 Ottobre prossimo in tutte le librerie e negli store online. “Usualmente – ha affermato Napoleone Neri – pensiamo al cioccolato nella sua versione dolce, ma nel cuore delle fave di cacao ben tostate è possibile percepire infinite sfumature di sapori e aromi. Igles Corelli ha dato la sua autorevole interpretazione per fare la pasta fresca con il cioccolato fondente evitando l’errore della polvere di cacao, che trasmette alla pasta sentori non gradevoli e dimostrando così come il cioccolato possa uscire dallo schema che lo confina in coda al menu”.

A prendere magistralmente per la gola il pubblico di Eurochocolate anche Giorgio Barchiesi detto Giorgione che si è cimentato nella realizzazione live di una gustosa coda alla vaccinara in versione cioccolatosa, pronto a stupire il pubblico anche domani e nel prossimo fine settimana, sempre alle ore 16 sul palco dei Cooking Show.

Primo colpo di scalpello, oggi, anche per le Sculture di Cioccolato, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di Eurochocolate, che ha visto protagonista lo scultore Andrea Gaspari alle prese con la lavorazione live di un maxi blocco di cioccolato Icam da 11 quintali. Il live show tornerà anche domani e nel prossimo week end.

Alla ore 12 di domani 16 Ottobre sarà Luca Montersino a stupire il pubblico con golosi abbinamenti a tema cacao e cioccolato. Chef e personaggio televisivo affermato nel mondo della cucina, cuoco, pasticcere e docente nelle migliori scuole d’Italia, la sua avventura imprenditoriale inizia nel 2004 con l’apertura del laboratorio di Alba, molto apprezzato per aver aperto la strada al concetto di pasticceria salutistica.

Tutti gli special event sono gratuiti previa prenotazione

sul sito www.eurochocolate.com/ indoor2022/special-event- cooking-show.

Choco Lab è invece il secondo palco a tema dedicato a chi vuole mettere le mani in pasta e apprendere i più golosi trucchi del mestiere, ma anche assistere a incontri e presentazioni rigorosamente a tema. In particolare, tutti i giorni alle ore 15 e alle ore 17, il Maître Chocolatier Nicola Maramigi accompagna il pubblico nella creazione live di deliziose praline al cioccolato. Spazio quindi alla Degustazione intorno al mondo guidata dalla Choco Taster Giuliana di voglioCioccolato alla scoperta delle ineguagliabili note aromatiche dell’amatissimo Cibo degli Dèi, in programma fino a Venerdì 21 e Domenica 23 Ottobre alle ore 12. E ancora Cioccolato è salute, l’incontro di approfondimento con Davide Guarnaccia firmato Dulcinea, che torna domani alle ore 11, mentre oggi è stata la volta de Il Cioccolato del futuro, in compagnia del dottor Alessandro Sorelli che ha spiegato al pubblico perché il cioccolato ci piace così tanto. Domani e Sabato 22 Ottobre si tornerà a viaggiare con Napoleone Neri alla scoperta delle origini e dei protagonisti che hanno fatto la storia del cioccolato, mentre tutti i giorni, alle ore 18, Assosommelier è protagonista dell’altrettanto partecipatissima degustazione guidata di vino e cioccolato Vanini. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti previa prenotazione.

Grange successo anche per l’esclusivo Dog Choco Park firmato Vitakraft, dedicato ai visitatori accompagnati dagli amici a quattro zampe, aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 18. Per la prima volta a Eurochocolate è infatti prevista un’area interamente dedicata ai cani. Uno spazio di oltre 1.000 mq con giochi, accessori, personale specializzato e servizi riservati ai nostri fedeli amici e ai loro padroni. Al Dog Choco Park è possibile ritirare un goloso snack omaggio per il proprio cane, farlo correre, giocare, saltare e persino sfilare. A disposizione dei padroni tanto materiale informativo e consulenze qualificate. Nel weekend una serie di eventi speciali; tra questi il Pet Carpet, in programma domani e Domenica 23 Ottobre, dedicato a cani di tutte le razze e meticci, al quale è possibile iscriversi su www.vitakraft.it/petcarpet .

A pieni giri anche le iniziative firmate Extrachocolate con tanti eventi che per tutto il periodo di Eurochocolate animeranno il territorio di Bastia Umbra, grazie al coinvolgimento di numerosi protagonisti del mondo della cultura, della scuola, dello sport e del sociale. La cittadina è allegramente collegata al vicino polo di Umbriafiere dal divertente Chocotrain, favorendo cosi anche lo spostamento di tutti coloro che raggiungono in treno la manifestazione e che scelgono la stazione ferroviaria di Bastia Umbra come meta di arrivo e partenza.

Eurochocolate prosegue fino al 23 Ottobre!

