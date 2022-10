Search for: Search Button

Igles Corelli, Napoleone Neri e Giorgione – Giorgio Barchiesi – Eurochocolate a Umbriafiere

Igles Corelli – Cooking Show dello chef Igles Corelli, ad Eurochocolate, che ha realizzato dal vivo una golosa Pasta fresca al fondente con ragù di valle poi offerta ai partecipanti. Insieme a lui Napoleone Neri, autore del nuovo libro Il cuore del cacao: 50 anni di storia del cioccolato, presentato in anteprima a Eurochocolate e dal 21 Ottobre prossimo in tutte le librerie e negli store online. “Usualmente – ha affermato Napoleone Neri – pensiamo al cioccolato nella sua versione dolce, ma nel cuore delle fave di cacao ben tostate è possibile percepire infinite sfumature di sapori e aromi. Igles Corelli ha dato la sua autorevole interpretazione per fare la pasta fresca con il cioccolato fondente evitando l’errore della polvere di cacao, che trasmette alla pasta sentori non gradevoli e dimostrando così come il cioccolato possa uscire dallo schema che lo confina in coda al menu”.

14.000 mq di Eurochocolate – Come da copione, i 14.000 mq di Eurochocolate – in corso presso l’Umbriafiere di Bastia Umbra (Perugia) – sono stati ordinatamente invasi dai chocolover che in questo primo sabato di evento hanno dimostrato di apprezzare le originali attività proposte e il tanto buon cioccolato.

A prendere magistralmente per la gola il pubblico di Eurochocolate anche Giorgio Barchiesi detto Giorgione che si è cimentato nella realizzazione live di una gustosa coda alla vaccinara in versione cioccolatosa, pronto a stupire il pubblico anche domani e nel prossimo fine settimana, sempre alle ore 16 sul palco dei Cooking Show.

