Prima giornata di campionato Bastia e Vivi Altotevere Sansepolcro, vinta dai toscani

Prima giornata di campionato oggi al Degli Esposti dove si sono affrontate Bastia e Vivi Altotevere Sansepolcro. Hanno vinto i toscani per 2-1. Solo dopo otto minuti passa in vantaggio il Sansepolcro con Pasquali che riceve palla da Gorini e non sbaglia. Al 32° raddoppio del Sansepolcro con Bartoccini che sfrutta il calcio d’angolo battuto da Gorini. Da segnalare una grossa occasione per il Bastia con Barbosa che davanti al portiere sbaglia un gol clamoroso e l’uscita per infortunio di Ubaldi. Nel secondo tempo un bel Bastia che al 33° con Del Prete accorcia le distanze. Proteste dei biancorossi per un presunto rigore non concesso, finisce con la vittoria dei bianconeri.

BASTIA 1924 – Kikkri; Brevi, Subbicini, Cozzali, De Santis; Bei, Monteiro Barbosa, Ubaldi; Del Prete, Pelliccia, El Farzdi. A disp: Taiti, Belloni, Muzhani, Cyrille, Morandi, Mencarelli, Kange, Cicioni, Santucci.All. Alessandria

VA SANSEPOLCRO – Vassallo; Del Siena, Merciari, Tersini, Adreani; Gorini, Gennaioli, Bruschi; Pasquali, Mariotti, Bartoccini. A disp: Mariangioli, Petrucci, Brizzi, Corsini, Testerini, Innocentini, Paoli, Barculli, Valori.

All. Armillei