Situazione critica dei pini a Bastia, sicurezza a rischio

Situazione critica dei pini – La situazione degli alberi in Via Marsala, Via Manzoni e Viale San Francesco, a Bastia, sta preoccupando i rappresentanti della coalizione di centrodestra. Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, consiglieri del gruppo Civica per Bastia, hanno sollevato il tema dell’instabilità di alcuni pini presenti in queste vie e nell’area della Scuola media Colomba Antonietti. Una relazione tecnica commissionata dal Comune ha rilevato problemi significativi riguardo la sicurezza di questi alberi.

Lo studio, affidato a un agronomo e consegnato nei primi giorni di luglio 2024, esamina lo stato fitosanitario e fitostatico di 22 pini. Il documento di 94 pagine include 22 schede individuali di valutazione, classificando gli alberi in base al rischio di crollo. In particolare, 4 pini sono stati giudicati a “rischio estremo”, 5 presentano un “rischio elevato”, mentre i rimanenti 12 mostrano un livello di rischio “moderato”. Inoltre, il fattore di danno è classificato come “estremo” per tutti i pini, mentre il contatto con l’ambiente circostante è considerato “elevato” per 20 alberi e “estremo” per gli altri 2.

Nonostante il quadro allarmante, l’amministrazione comunale non ha ancora adottato misure concrete per la messa in sicurezza degli alberi a rischio. La relazione tecnica raccomanda l’abbattimento di tutti i pini coinvolti, poiché anche quelli attualmente meno pericolosi potrebbero diventare instabili dopo gli interventi previsti per la riqualificazione urbana delle aree interessate. La relazione sottolinea che l’apparato radicale degli alberi sarà danneggiato dai lavori stradali, portando inevitabilmente a un maggiore rischio di cedimento.

Nel corso della campagna elettorale, l’attuale maggioranza di centrosinistra aveva dichiarato l’intenzione di rivalutare il progetto di riqualificazione, che prevede l’abbattimento dei 22 pini. Tuttavia, a più di due mesi dall’insediamento, non è stata presa alcuna decisione chiara in merito. I consiglieri Degli Esposti e Raspa insistono sull’urgenza di intervenire, soprattutto in vista della riapertura delle scuole, quando l’afflusso di bambini e ragazzi nelle vie interessate aumenterà.

La tutela della sicurezza pubblica è una responsabilità primaria di ogni amministrazione comunale. La coalizione di centrodestra sottolinea la necessità di un’azione immediata per garantire la tranquillità dei cittadini. La relazione tecnica, disponibile da circa due mesi, evidenzia chiaramente i rischi, rendendo urgente l’adozione di misure adeguate. Non è accettabile, affermano i consiglieri, che si rimanga inerti di fronte a un pericolo potenziale, soprattutto considerando la gravità dei rischi indicati.

L’opzione di abbattere gli alberi come previsto dal progetto precedente, oppure di mettere in atto misure di sicurezza alternative, deve essere decisa al più presto. La coalizione sollecita il sindaco e la giunta a pronunciarsi in tempi brevi, tenendo conto della sicurezza stradale e dei lavori in programma. Qualsiasi ritardo potrebbe esporre i cittadini a rischi evitabili. La questione della sicurezza nelle aree scolastiche e nei luoghi di passaggio è particolarmente critica.

Il gruppo consiliare Civica per Bastia continuerà a monitorare la situazione, chiedendo alla maggioranza di centrosinistra di assumersi la responsabilità delle decisioni necessarie per garantire la pubblica incolumità. I cittadini di Bastia hanno il diritto di sapere quali misure saranno prese per evitare eventuali incidenti, e la coalizione insiste che il tempo delle indecisioni è ormai scaduto.

In conclusione, è indispensabile che l’amministrazione agisca prontamente per eliminare i rischi legati alla stabilità degli alberi nelle vie interessate, considerando che la riapertura delle scuole è imminente e che i pini rappresentano un pericolo per la popolazione locale.