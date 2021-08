Ai Giardini Lucio Castellini “Camacho” un nuovo appuntamento

Ai Giardini Lucio Castellini “Camacho” un nuovo appuntamento con Letture sotto le stelle, insieme a Sabina Antonelli che legge e anima il suo libro “Dieci Gocce di pioggia”.

“Un giorno d’estate Nina la formica uscì di casa quando il sole ancora non era sorto. Aveva deciso di andare a trovare sua sorella che abitava molto lontano, al di là dell’orizzonte.”Una storia è sempre un viaggio e viaggiare con la fantasia è forse una delle pratiche più formative che un bambino possa sperimentare nell’età compresa tra i tre e i dieci anni.La fantasia e l’immaginazione aprono la mente su nuovi universi, permettono di sperimentare situazioni di ogni tipo, creano ponti tra il mondo interiore e quello reale. Il viaggio è nella testa ma si vive con tutto il corpo, attraverso colori, immagini, parole, sguardi, ascolto…

La storia di Nina non è soltanto il racconto del lungo cammino che una piccola formica decide di fare per riabbracciare un affetto che non vede da tempo ma è anche, e forse soprattutto, un viaggio interiore per capire che non possiamo mai giudicare gli altri se primanon abbiamo vissuto le loro esperienze e che nella vita tutto è relativo.

Anche una goccia di pioggia.La lettura della storia, scritta e presentata da Sabina Antonelli, sarà animata con pupazzi, canzoni, rulli dipinti e coinvolgimento del pubblico adulto che accompagna i bambini e le bambine presenti. Coltivare la fantasia, l’immaginazione, la capacità di giocare vuol dire sostenere le capacità personali di credere fermamente che si possa raggiungere qualunque obiettivo, superare limiti che sembrano troppo grandi, mettersi nei panni degli altri per abitare le loro emozioni e i loro pensieri, avere fiducia in se stessi e, soprattutto, restare capaci di sognare, grande punto di forza per chiunque e ad ogni età.

L’ingresso è gratuito, è possibile prenotare un posto al link:

bit.ly/10GoccediPioggia

ATTENZIONE: in linea con le nuove normative del governo, l’accesso sarà garantito solo con presentazione di Green Pass e documenti validi. L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato dal Premio letterario FulgineaMente e Cooperativa Sociale FARE.

Venerdì 13 e Sabato 14 agosto

Centro storico di Bastia Umbra

Week-end Sotto le Stelle

Promosso dal Comune di Bastia Umbra, Assessorato alla Cultura, Turismo e promozione del territorio, Partner Riverock

Animazione musicale nel centro storico, attività di ristorazione ed enogastronomia con la chiusura parziale del centro storico, dalle ore 19.30 con band musicali e offerta gastronomica sia da parte delle attività di enogastronomia e bar che con uno spazio allestito con delle casette mobili o chioschi in piazza Mazzini.

Domenica 15 agosto ore 21.00

Centro Sociale Campiglione

FERRAGOSTO INSIEMEGrigliata serale nell’area verde

Nella festa di Ferragosto una grigliata insieme nel rispetto di tutte le norme anti contagio.

Il menù comprende:

– Melone e Prosciutto;

– Oca arrosto con patate;

– Caffè;

– Acqua e vino.

Per informazioni costi e prenotazioni tel. 3343692562 – link: bit.ly/FerragostoInsieme

ATTENZIONE: in linea con le nuove normative del governo, l’accesso sarà garantito solo con presentazione di Green Pass e documenti validi. L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato da Centro Sociale Campiglione e Cooperativa Sociale FARE.

Prosegue il Cinema d’estate presso i Giardini Pubblici Lucio Castellini “Camacho” in Via Marconi, ore 21.15 Partner Cinema Esperia Bastia

Programmazione su FB cinema esperia bastia e www.cinemaesperiabastia.it/

Tutti gli eventi al link: bit.ly/Programma_rEstateaBastia2021