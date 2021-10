Dal 2 novembre aperte le iscrizioni delle attività dell’Università Libera

E stato inaugurato presso l’Auditorium Sant’Angelo ieri sera l’anno accademico 2021/2022 dell’Università Libera di Bastia Umbra.

Grazie alla Presidente Prof.ssa Rosella Aristei, al Comitato Direttivo, Adriano Brozzetti, Paola Gualfetti, Luciana Marchesini, Gaetano Mollo, Ivana Pantaleoni, Elisa Tonelli, Lorena Trabalza, Marisa Vannoni, per la grande emozione di tornare insieme, sempre nel rispetto delle regole, ma insieme, attraverso i sentieri del Ben-essere, delle arti, dell’anima, della comunicazione e del gioco.

“Ripartire con Università Libera, con i corsi in presenza, attraverso i sentieri, con tante novità, con la nuova sede in via Cesare Battisti (ex ufficio demografico e statistico), con la presentazione delle tesi di laurea dei nostri giovani, è un forte segnale di speranza dopo aver sperimentato la lontananza. Grazie per tutto lo sforzo organizzativo, per la grande offerta formativa alla Presidente Rosella Aristei, a tutto il Direttivo a nome mio e di tutta l’Amministrazione afferma il Sindaco Paola Lungarotti”. L’iscrizione all’Università Libera è aperta a tutti i cittadini anche non residenti nel territorio comunale.

SENTIERO DEL BENESSERE

GINNASTICA DOLCE docente Dott. Emanuele Mocci – Centro Sociale Borgo I Maggio

ERBE OFFICINALI E PIANTE PER LA NOSTRA SALUTE docenti Dott. C. Bartocci e Luciano Loschi – Unilib/Auditorium Sant’Angelo

INTRODUZIONE ALLO YOGA docente Dott.ssa Silvia Paparello – Centro Sociale Borgo I Maggio – Sede Unilib

PILATES docente Giulia Brozzetti – Centro Sociale Borgo I Maggio

BRAIN TRAINING docente Dott.ssa Stefania Palomba – Unilib

RACHIDE CERVICALE E CEFALEA docente Dott.ssa Lara Degli Esposti Alunni – Unilib/Auditorium Sant’Angelo

PREVENIRE PER STARE BENE a cura della Dott.ssa Roberta Gabrielli responsabile Farmacie Comunali Bastia Umbra – Unilib/Auditorium Sant’Angelo

AUMENTARE L’AUTOEFFICACIA CON IL METODO FELDENKRAIS docente Dott.ssa Maria Stangoni – Casa di Jonathan XXV Aprile

SENTIERO DELLE ARTI

UN PERCORSO CREATIVO CON LA CERAMICA docente Maestro Leonello Proietti – Casa di Jonathan XXV Aprile

SPATOLANDO Docente Dott.ssa Rosella Aristei – Casa di Jonathan XXV Aprile

L’ACQUERELLO:PRONTI, PENNELLI, VIA! Docente Dott.ssa Guendalina Passeri – Casa di Jonathan XXV Aprile

IL TEATRO…UN BELLISSIMO GIOCO A FAR FINTA DI…! docente e attore Dott. Carlo Dalla Costa – Unilib

LA PITTURA E LA SCULTURA DEL RISORGIMENTO docente Dott.ssa Teresa Morettoni – Auditorium Sant’Angelo

RAFFAELLO E L’UMBRIA docente Dott.ssa Clarissa Sonno – Unilib/Auditorium Sant’Angelo

SENTIERI DELL’ANIMA

SPIRITUALITÀ DA SPERIMENTARE docente Prof. Gaetano Mollo- sede Unilib

LE AREE SEGRETE DEL SE’ a cura della Dott.ssa Rosella De Leonibus – Unilib/Auditorium Sant’Angelo

SENTIRE LA MUSICA docente Elisa Tonelli uscite teatro dell’Opera – Roma/ Teatro San Carlo Napoli/Teatro alla Scala Milano/ Prepariamoci all’Opera

TECNICHE DI MEDITAZIONE E MINDFULNESS docente Dott.ssa Silvia Paparello – Centro Sociale Borgo I Maggio

ARTETERAPIA docente Natascia Bucarini, arteterapeuta in formazione – Casa di Jonathan XXV Aprile

SENTIERO DELLA SCOPERTA

ALLA SCOPERTA DELL’ARCHEOLOGIA TRA ASSISI E SPELLO a cura di Francesco Fiorelli. Presidente UNPLI Umbria – uscita Domus Assisi/ Uscita Villa dei Mosaici Spello a cura di Sistema Museo

CORSO DI CARTOGRAFIA DI BASE E ORIENTAMENTO docente Lamberto Caponi – Casa di Jonathan XXV Aprile

LE CHIESE MEDIEVALI DI ROMA:STORIA E ARTE docente Dott.ssa Teresa Morettoni – Auditorium Sant’Angelo

ALLA SCOPERTA DELLE ANTICHE TRADIZIONI:”L’ARTE DELL’INTRECCIO” docenti Ivana Pantaleoni e Rina Lippi Agostinelli – Casa di Jonathan XXV Aprile

NORDIC WALKING docente Dott. Paolo Speziali – Casa di Jonathan XXV Aprile

ALLA SCOPERTA DELLA VALNERINA escursioni con la guida Emanuele Persiani, in collaborazione con CEDRAV di Cerreto di Spoleto

CURIOSITÀ TRA SCIENZA E NATURA docente Dott. Pietro Cogolli – Unilib

PROFUMI, COLORI, SAPORI AL LAVANDETO DI ASSISI uscita presso – Il lavandeto di Assisi

SENTIERO DEL GIOCO

BALLI DI GRUPPO docente Teresa Brufani – Centro Sociale Borgo I Maggio

SCACCHI PER TUTTI docente Danilo Antonini (istruttore Federale) – Unilib

GIOCHIAMO CON LA TECNOLOGIA docenti Roberto Raspa e Giacomo Piccioni – Unilib

SENTIERO DELLA COMUNICAZIONE

AVVIO ALLA COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE docente Dott.ssa Athina Kazaki – Unilib

AVVIO ALLA CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA docente Dott.ssa Isabella Bellucci – Unilib

COMPUTER BASE CON APPROCCIO AD INTERNET Digipass Assisi – Santa Maria degli Angeli

Eventi Gratuiti aperti alla cittadinanza

“Allegramente” con Mauro Ponti

Presentazione tesi Laureati di Bastia Umbra

Prove aperte del coro “Città di Bastia”

“L’Ultimo Gran Maestro” Rappresentazione teatrale Prof. G. Mollo- sede Auditorium Sant’Angelo.

Uscita in programma, da definire, in Friuli per incontro con UTE, San Vito al Tagliamento. Stipula patto di amicizia tra le due Università con conseguente scambio di esperienze.

Il programma completo e i moduli di iscrizione sul sito del Comune di Bastia Umbra www.comune.bastia.pg.it

