La programmazione di questa settimana al cinema teatro Esperia

THE WHALE di Darren Arnofsky, con Brendan Fraser. Un insegnante molto obeso vive segregato in casa, insegnando solo online protetto dal video oscurato. Candidato a 9 Oscar, è un film forte e realistico, in cui il declino fisico del protagonista innesca una ricerca di redenzione.

MIXED BY ERRY di Sydney Sibilia. Basato sulla storia vera di un giovane napoletano che negli anni 80, per seguire il suo sogno di essere un DJ, finisce per creare un impero miliardario basato sulla pirateria musicale.. braccato dalla finanza, dalla polizia e dalle case discografiche. Rocambolesco, originale e pieno di colore.

GLI ARTIGLI DELL’AQUILA di Alex Visani. Il regista assisano, i cui film sono diventati cult in germania e sudamerica, presenta il suo ultimo lavoro. In Albania, in un bunker abbandonato del periodo sovietico, qualcosa si muove nell’ombra… Horror splatter ad alta tensione.

MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO per i bambini una simpatica animazione che passa dall’antico Egitto al mondo moderno.

L’OMBRA DI GOYA con la partecipazione di Jean-Claude Carrière. Un documentario sull’opera del grande maestro spagnolo Francisco Goya.

I GUERRIERI DELLA NOTTE di Walter Hill. Restaurato dalla cineteca di Bologna, il film diventato di culto segue le avventure notturne delle gang di giovani criminali newyorkesi, che danno la caccia alla gang degli Warriors. Ambientato in una New York al limite tra la distopia e il dramma postapocalittico.

THE WHALE A 14 anni di distanza dal Leone d’oro per The Wrestler e dopo i passaggi di Il cigno nero e Madre!, Aronofsky torna in competizione a Venezia con la trasposizione di una pièce teatrale di Samuel D. Hunter, scritta e messinscena nel 2012. Charlie è un uomo obeso di una cinquantina d’anni. Vive solo, passa le giornate seduto sul divano … Leggi tutto.

MIXED BY ERRI Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni ’80 Enrico “Erry” Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all’aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Un’impresa che cambierà le loro esistenze e reinventerà il concetto di pirateria. Leggi tutto.

GLI ARTIGLI DELL’AQUILA (VM 18) Tirana, 1997. Il caos nato dopo la caduta del regime comunista ha dato origine ad una guerra civile sanguinosa. Matia, un ragazzino povero, è violentemente bullizzato dai suoi coetanei e, sfuggito dalla loro aggressione, si rifugia in un bunker abbandonato. Ma, nel luogo spettrale, Matia scoprirà che c’è un orrore sconosciuto che lo aspetta… Tirana 2022. Davide, Giulia, Nua ed … Leggi tutto.

MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO Il film segue le divertenti avventure di tre mummie che vivono in una città sotterranea segreta celata nell’antico Egitto. Il trio di mummie include una principessa, un ex cocchiere, suo fratello minore e il loro il cucciolo di coccodrillo domestico. Attraverso una serie di sfortunati eventi, le mummie si ritrovano nell’odierna Londra e intraprendono uno stravagante ed esilarante viaggio alla … Leggi tutto.

L’OMBRA DI GOYA Eccezionale ritrattista, celebrato pittore della corte spagnola, narratore acuto e spietato osservatore dei vizi, dei paradossi umani e dell’ipocrisia moderna, Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) rappresenta uno dei giganti della storia dell’arte. I suoi capolavori, dal Colosso alla Maja vestida, dalla Maja desnuda al 3 maggio 1808, da La famiglia di Carlo IV a Saturno che divora i … Leggi tutto.