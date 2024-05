Nuove Avventure e Intrighi al Cinema Esperia Questa Settimana

Questa settimana al Cinema Esperia si prospetta ricca di emozioni e avventure cinematografiche con una variegata programmazione che soddisferà tutti i gusti degli appassionati di film. Da giovedì 9 maggio a mercoledì 15 maggio, il cinema presenterà diverse pellicole, ciascuna con la sua unica trama e appello.

Il **giovedì 9 maggio, alle 18:30**, la sala si animerà con la proiezione di “Garfield” diretto da Mark Dindal, un film che porta sul grande schermo le vicende del famoso gatto amante delle lasagne dal celebre fumetto di Jim Davis. In questa nuova avventura, Garfield è costretto ad abbandonare la sua confortevole vita per intraprendere un viaggio ricco di azioni ed emozioni, spinto dall’incontro con un padre da tempo perduto. Nella giornata di **mercoledì 8 maggio**, il cinema offrirà agli appassionati di cinema una proiezione speciale in lingua originale di “Challengers”, diretto da Luca Guadagnino.

Il film racconta la storia di tre giovani tennisti, amici e rivali, che si trovano coinvolti in un complicato triangolo amoroso che mette alla prova la loro amicizia e ambizioni sportive. L’incontro con Tashi, una talentuosa tennista, trasforma le loro vite in un’arena di tensioni emotive e sfide professionali. Un’altra intrigante offerta è “I Misteri del Bar Étoile” di Abel e Gordon, che verrà proiettato **martedì 14 maggio alle 21:00**. Questa avventura surreale segue la vita di Boris, un ex terrorista che vive sotto falsa identità come barista, il quale si ritrova faccia a faccia con un passato che lo minaccia di morte in una serata di pioggia torrenziale. Infine,

“Confidenza” di Daniele Luchetti, programmato per **venerdì 17 maggio alle 20:00**, esplora la complessità delle relazioni umane attraverso la storia di Pietro e Teresa, un professore e la sua ex studentessa, che si avventurano in un gioco pericoloso svelandosi segreti mai confessati prima. Ogni film offre una finestra su mondi diversi, dalla commedia all’azione, dal dramma al thriller, promettendo di tenere gli spettatori incollati alla poltrona. Per garantirsi un posto a queste e altre proiezioni, il cinema consiglia di prenotare anticipatamente.

Tutti i dettagli sulla programmazione sono disponibili sulla pagina Facebook del Cinema Esperia. Non perdete l’opportunità di immergervi in queste storie affascinanti e coinvolgenti.