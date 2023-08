Open Day Esperia Cinema Studio Adulti e Junior

Grande entusiasmo si sta diffondendo da Bastia Umbra per il lancio del nuovo anno accademico di Esperia Cinema Studio (ECS), nell’ambito di Tessere )di( Comunità – Pratiche collettive di rigenerazione umana, progetto ideato dalla Cooperativa Sociale FARE, dal Comune di Bastia Umbra, dall’Oratorio Anspi Centro San Michele e supportato dal prezioso sostegno della Fondazione Perugia.

ECS continua a promuovere la passione per il cinema e a valorizzare la cultura dell’audiovisivo in Umbria.

La grande novità di quest’anno è la nascita di ECS Junior, la prima scuola di cinema per bambini in Italia. Questa coraggiosa e innovativa iniziativa che rappresenta un unicum nel panorama Italiano, permetterà ai bambini dai 6 a 11 anni di scoprire il mondo del Cinema e dell’audiovisivo attraverso lezioni creative e coinvolgenti. La Scuola è infatti specializzata in attività educative dopo-scuola, legate all’audiovisivo, al cinema e alla fotografia, alla recitazione, alle immagini e all’arte, ma anche all’innovazione sociale, alla costruzione di Comunità, all’educazione civica e alla scoperta di se stessi e dei propri talenti.

La missione della Scuola è stimolare la creatività e la socialità dei bambini, offrendo loro la possibilità di esprimere i propri pensieri e desideri, sviluppando il pensiero critico e divergente. I valori su cui si fonda la scuola sono quelli della partecipazione attiva, dell’accoglienza e dell’integrazione, dell’impegno sociale, della gentilezza e della solidarietà, attraverso i quali costruire la comunità del futuro.

Inoltre dopo il successo del primo anno, riprenderanno anche i corsi per adulti di Esperia Cinema Studio. Per l’anno accademico 2023-2024, si conferma la partenza del secondo anno del ciclo formativo, offrendo agli studenti la possibilità di approfondire e mettere in pratica le competenze acquisite. Inoltre, la scuola è pronta a dare il benvenuto ai nuovi iscritti per il primo anno del corso, per iniziare un percorso emozionante nel mondo della produzione cinematografica.

Siamo felici di confermare il ritorno dei docenti che hanno reso i corsi di Esperia Cinema Studio così straordinari. Tra i docenti, avremo il piacere di accogliere ancora una volta Rodolfo Mantovani, Mario Mele, Roberto Costantini, Rosa Mariotti, Mariarita Parisi e molti altri esperti nel campo cinematografico che formeranno i nostri studenti anche tramite la nuova formula delle Masterclass intensive.

Per scoprire nel dettaglio il programma didattico, le materie insegnate e l’organizzazione dei corsi invitiamo tutti coloro che sono interessati a partecipare al primo Open Day dell’anno, che si terrà il 6 settembre 2023 presso il Cinema Esperia di Bastia Umbra. Sarà un’occasione unica per conoscere da vicino i corsi offerti, incontrare i docenti e anche un divertente momento per provare con mano alcune delle professioni dell’audiovisivo.