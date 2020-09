Torna la settimana piena al Cinema Esperia con tanti nuovi film

Torna la settimana piena al Cinema Esperia con tanti nuovi film. Da giovedì Tenet di Christopher Nolan. La fantascienza di grande impatto visivo e concettuale prestata ad un spy movie sempre intrigante diretta dal regista di Inception.

Sempre da giovedì, direttamente dal festival di Venezia, Le sorelle Macaluso. Per la regia di Emma Dante un dramma familiare intenso, profondo e mai melenso che dal particolare raggiunge l’universalità dei sentimenti.

Ancora da giovedì Endless. Una storia d’amore giovane e turbata da un trauma che ne rivelerà i profondi legami.

Da venerdì torna l’animazione per bambini con Mister Link e le sue fantasmagoriche avventure.

La nuova settimana ci porta altri 2 film. Restaurato dalla Cineteca di Bologna torna sul grande schermo il genio di David Lynch con Elephant man. In contemporanea la grande musica di Paolo Conte raccontata da tutti i suoi amici e sodali in Paolo Conte, via con me.

Ci vediamo al Cinema Esperia!