L’Università Libera di Bastia Umbra riprende i corsi

L’Università Libera si prepara a riprendere i corsi in sicurezza e nel rispetto delle norme ministeriali

La Presidente Dott.ssa Cav. Rosella Aristei insieme al nuovo Comitato Direttivo sta predisponendo la programmazione per l’Anno Accademico 2020 /2021. E’ stato infatti nominato da pochi giorni il Direttivo di UNILIB del corrente anno composto dalla Presidente Aristei Rosella, da Brozzetti Adriano, Gualfetti Paola, Mollo Gaetano, Tonelli Elisa, Trevisani Doriana, Pantaleoni Ivana, Trabalza Lorena e Vannoni Marisa.

L’Università Libera è un servizio creato nel 1993 dal Comune di Bastia Umbra, in linea con un grande movimento nazionale e finalizzato allo sviluppo della “formazione permanente” in un’ottica di integrazione di interessi, bisogni, passioni. In questi anni tale servizio si è ampliato coinvolgendo un numero sempre più ampio di cittadini incrementando l’offerta con attività, corsi, laboratori e percorsi inclusivi.

A breve sarà comunicata la data dell’inaugurazione dell’anno Accademico e il programma dei corsi.