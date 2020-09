Bastia, pitbull aggredisce piccolo cane e il proprietario che riesce a salvarlo

BASTIA UMBRA – Momenti di una paura in via Sicilia dove un pitbull nero ha aggredito un segugio e il suo padrone che stavano passeggiando. L’uomo ferito è stato portato in ospedale dove è stato trattenuto in osservazione, il cagnolino seppur uscito malconcio dalla colluttazione è fuori pericolo e non rischia di morire. Una donna presente al momento dell’aggressione racconta: “Ho assistito alla scena e ancora tremo dallo spavento.

Non sono potuta intervenire vista la ferocia del cane, nonostante il ragazzo aggredito implorasse aiuto. Insieme al suo cane sono stati attaccati ripetutamente. Tutto è finito quando una signorina è uscita dal cancelletto di casa, è corsa verso il luogo della colluttazione e ha chiamato il pitbull. A quel punto il cane ha mollato la presa e si è ritirato lasciando tracce di sangue in terra. «Devo ancora realizzare il tutto» ha commentato il giovane vittima dell’inaspettata aggressione.

Il pitbull è un cane come gli altri anche se spesso viene considerato aggressivo e pericoloso. Si tratta di un pregiudizio diffuso che non fa altro che rafforzare l’idea che esistano cani buoni e cani cattivi, liberando di ogni responsabilità le persone. Molto invece dipende dal padrone e dalla sua capacità di educare il cane e prendersi le responsabilità corrispondenti. Il pitbull è un cane equilibrato, attento, fedele e intelligente che come tutti i cani merita affetto, coccole e una casa con delle persone disposte a volergli bene. Massimiliano Camilletti