Cineteatro Esperia, arriva Hakuna Matata il musical del Il Re Leone 🔴 [Live]

Chiama o scrivi in redazione

Cineteatro Esperia, arriva Hakuna Matata il musical del Il Re Leone

D

omenica 5 giugno alle 17.00 andrà in scena, presso il Cineteatro Esperia di Bastia Umbra, “”, musical che ripercorre la celebre storia de “Il Re Leone”, cartone animato targato Disney divenuto un successo anche a Broadway.

La Fly Communications, nota compagnia teatrale ascolana reduce dal successo di “The Greatest Showman”, presenta così uno spettacolo frutto del primo anno della scuola di musical con sede ad Assisi.

“La Fly è cresciuta, ormai è una realtà che ha valicato i confini ascolani per arrivare in Umbria e Milano. – afferma il presidente Christian Mosca – Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito, del lavoro di questi ragazzi e di come la cultura e il mondo dell’arte stiano ripartendo.

Questo musical è un segnale di ripresa, come mi piace dire spesso, è un sogno che trasformo in idee che diventano progetti che materializzo in realtà”.

Con le coreografie curate da Michele Fuso, la parte canora da Raffaella Porciatti, la recitazione e la regia da Ingrid Monacelli e le scenografie di Jasmine Capitini, Hakuna Matata è una perfetta commistione tra gli allievi della sezione Broadway (over 21 anni), e i bimbi delle prime classi.

A impreziosire lo show la collaborazione con il centro professionale di danza dell’Umbria Ballet.

Uno spettacolo pomeridiano che valica la semplice definizione di “saggio di fine anno”, con costumi e musiche pronte a stupire spettatori di tutte le età.

Il calendario degli spettacoli della Fly Communications fa tappa a Bastia Umbra dopo aver portato in scena il 22 e 28 maggio il musical Pinocchio, curato dagli allievi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Il 29 maggio invece sarà la volta di Milano con Mash Up, un saggio di fine anno con bimbi e adulti della neonata scuola di musical.

Appuntamento, dunque, domenica 5 giugno alle 17.00 presso il Cineteatro Esperia, Bastia Umbra.

Biglietti in vendita su i-ticket.it

Per info scrivere a info@flycommunications.it