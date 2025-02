Conferenza “Crisi dell’Occidente” con Massimo Cacciari

Conferenza “Crisi dell’Occidente” – Il 22 Febbraio 2025 alle ore 17:00, presso il Centro Congressi di Umbriafiere, si terrà la conferenza intitolata “Crisi dell’Occidente”. Il filosofo Massimo Cacciari sarà il protagonista dell’evento, introdotto da Lorenzo Chiuchiù. Questo incontro fa parte del ciclo di conferenze “Prospettive 2025: Occidente”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra.

Per chi non potrà partecipare di persona, sarà possibile seguire la conferenza in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bastia Umbra. Il link per la diretta sarà diffuso poco prima dell’inizio dell’evento.

Chi non è riuscito a prenotare un posto in sala, potrà assistere alla conferenza presso la Sala Europa di Umbriafiere, situata vicino alla Sala Maschiella, dove si terrà l’evento principale. Questa soluzione permetterà a tutti i partecipanti di seguire l’intervento in tempo reale, fino a esaurimento posti disponibili.

L’evento offre un’opportunità unica di ascoltare le riflessioni di Massimo Cacciari sulla crisi dell’Occidente, un argomento di grande rilevanza nel contesto attuale. La possibilità di seguire la conferenza in streaming permetterà a un pubblico più ampio di partecipare e usufruire dei contenuti presentati, rendendo l’evento accessibile a tutti gli interessati.

Resta aggiornato sul canale YouTube del Comune di Bastia Umbra per non perdere questa importante occasione di approfondimento e confronto.