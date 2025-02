Festeggiamenti di Carnevale a Bastia Umbra il 23 febbraio

Il 23 febbraio, Piazza Mazzini a Bastia Umbra ospiterà una manifestazione dedicata al Carnevale, un evento pensato per coinvolgere persone di tutte le età, dai più piccoli agli adulti. L’iniziativa, promossa dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con diverse associazioni locali, mira a creare un’atmosfera festosa e accogliente, ricca di attività e intrattenimento.

Il programma della giornata avrà inizio alle 15:00 con l’arrivo dei bambini delle scuole, che parteciperanno all’evento indossando costumi colorati. Questo momento darà il via a una serie di eventi che trasformeranno la piazza in un luogo di festa. Alle 15:45, si assisterà all’arrivo della “Regina della Baldoria”, accompagnata da musica e coriandoli, che promette di animare ulteriormente l’atmosfera.

A partire dalle 16:00, il programma prevede una varietà di attività per intrattenere i partecipanti. Saranno disponibili giochi, laboratori creativi, e un servizio di truccabimbi. I bambini potranno divertirsi anche con gonfiabili e gustare dolci come popcorn, caramelle e zucchero filato, insieme a palloncini e coriandoli. Non mancherà una merenda per tutti i presenti, creando un momento di condivisione e convivialità.

Dalle 17:30, spazio alla musica con un dj-set che coinvolgerà i Rioni, offrendo suoni, canti e balli, per rendere l’atmosfera ancora più vivace. I partecipanti avranno l’opportunità di divertirsi e socializzare, partecipando attivamente ai vari momenti di intrattenimento.

La giornata si concluderà alle 20:30 con una “Caccia al Tesoro” organizzata da Chroma, un’attività che stimolerà la curiosità e la competizione tra i partecipanti, aggiungendo un ulteriore elemento di divertimento alla manifestazione.

La realizzazione di questo evento è stata possibile grazie alla collaborazione di numerose associazioni locali, tra cui la Pro Loco di Bastia Umbra, la Ludoteca “G. Rodari”, l’Istituto Comprensivo Bastia 1, la Direzione Didattica di Bastia Umbra, l’Ente Palio de San Michele, Chroma, l’Associazione Macchine Agricole Storiche, Agesci Bastia Umbra 1, Angsa Umbria, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bastia Umbra, il Comitato DEL BORGO Antico di Bastia Umbra APS, Aido e AVIS Comunale di Bastia Umbra.

Inoltre, l’evento gode del patrocinio di Confcommercio di Bastia Umbra, che supporta iniziative volte a promuovere il territorio e a favorire la partecipazione attiva della comunità.

Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per le famiglie di trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della socializzazione, contribuendo a rafforzare i legami tra i membri della comunità e a valorizzare le tradizioni locali legate al Carnevale.

Il Carnevale, con la sua ricca storia di festeggiamenti e tradizioni, si propone di offrire un momento di svago e allegria, incoraggiando la creatività e l’espressione personale attraverso i costumi e le attività proposte. È un’opportunità per tutti di immergersi in un’atmosfera di festa, in cui la gioia e il divertimento sono protagonisti indiscussi.

In conclusione, l’evento di Carnevale a Bastia Umbra è un appuntamento da non perdere, capace di attrarre un vasto pubblico e di creare un’opportunità di incontro e di divertimento per tutti. Si invita quindi la cittadinanza a partecipare attivamente, contribuendo a rendere questa giornata memorabile per la comunità.