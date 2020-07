Domenica 5 Luglio a Bastia Umbra domenica ecologica in Arte

5 LUGLIO ORE 9.00 – 20.00

Isola pedonale. Chiusura al traffico del Centro Storico – via Torgianese primo tratto – Via dell’Isola Romana – Via V. Veneto – Via Roma

Mostra Fotografica Le Tabacchine: simbolo di un’epoca bastiola– Via Garibaldi a cura di Ass. Pro Loco (ore 10.00- 20.00)

Galleria d’Arte Diffusa – Installazioni, quadri e tele in esposizione – Maestri all’opera (Vie e piazze del centro storico e Via Roma – Zona dell’isola pedonale )

Apertura Straordinaria dei Luoghi della Nostra Storia (visite libere)

Bastia Umbra

Auditorium S. Angelo (Piazza Umberto I) a cura di Sistema Museo 10-12.00/17.30-19.30;

(Piazza Umberto I) a cura di Sistema Museo 10-12.00/17.30-19.30; Biblioteca Monastero Benedettino S. Anna (Via Garibaldi) a cura di Comunità monastica S.Anna; 10-12.00/ 17.00-19.00

Chiesa di Santa Croce (Piazza Mazzini) a cura di Parrocchia S. Michele Arc. – esperta Teresa Morettoni; 10.00-12.00/ 17.30-19.30

Giardino di Casa Chiara (Piazza Mazzini, 13 ingresso di Casa Chiara) – a cura di Ass. Casa Chiara; ore 9.00 -19.30

Sala della Consulta e affreschi di Benvenuto Crispoldi (Palazzo Municipale-Piazza Matteotti, 2) – a cura delle prof.sse Katia Brigiari e Giuseppina Grilli;10.00-12.00/ 17.30-19.30

Costano

Chiesina di S.Croce e Stele di S. Rufino a cura di Parrocchia di S. Giuseppe di Costano e Comitato S.Rufino 9.00-12.30/ 15.30 -19.00;

Ospedalicchio

Biblioteca G.M. Paris 00-12.00/ 17.30-19.30 e Chiesa di S. Cristoforo 14.30-19.30– a cura di Circolo Culturale Ricreativo di Ospedalicchio e Parrocchia di S. Cristoforo ;

Le Domeniche ecologiche successive con Isola pedonale Chiusura al traffico del Centro Storico – via Torgianese primo tratto – Via dell’Isola Romana – Via V. Veneto – Via Roma

12 Luglio Domenica ecologica In Fiera Isola Pedonale 0re 8.00-24.00 (con Fiera d’Estate ore 8.00-20.00)

9 Agosto Domenica ecologica Green (Isola Pedonale 0re 9.00-24.00) / 30 Agosto Domenica ecologica In Volontariato (Isola Pedonale ore 9.00-24.00)