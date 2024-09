UmbriaCON ’25 raddoppia, 3 giorni di eventi e ospiti internazionali

UmbriaCON – Il Festival UmbriaCON, dedicato a fumetti, giochi e arti multimediali, torna a Bastia Umbra dal 16 al 19 gennaio 2025 presso Umbriafiere. La seconda edizione dell’evento sarà ampliata, includendo una giornata aggiuntiva e una serata di anteprima, aumentando così le opportunità di coinvolgimento per gli appassionati di fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, cosplay e cultura nerd.

La manifestazione si estenderà per tre giorni completi, dal 17 al 19 gennaio, accompagnati da un’anteprima il 16 gennaio con la serata “Aspettando UmbriaCON”, che includerà la cerimonia di apertura e un concerto speciale. Il tema scelto per quest’anno, intitolato “Double-Up”, simboleggia il raddoppio di eventi, spazi, ospiti e contenuti.

Gli ospiti confermati

Durante la conferenza stampa, sono stati annunciati i primi ospiti nazionali e internazionali. Tra i partecipanti confermati ci sono:

Cavernadiplatone , celebre youtuber italiano specializzato in recensioni di fumetti e serie televisive;

, celebre youtuber italiano specializzato in recensioni di fumetti e serie televisive; Eduardo Risso , fumettista argentino noto per il suo lavoro sulla serie 100 Bullets ;

, fumettista argentino noto per il suo lavoro sulla serie ; Sio , popolare fumettista e creatore del canale YouTube Scottecs ;

, popolare fumettista e creatore del canale YouTube ; Fraffrog , youtuber e illustratrice italiana;

, youtuber e illustratrice italiana; Giorgio Cavazzano , fumettista italiano noto per il suo lavoro con Disney ;

, fumettista italiano noto per il suo lavoro con ; John Romita Jr., fumettista statunitense celebre per le sue collaborazioni con Marvel Comics.

Novità del festival

La seconda edizione di UmbriaCON si distingue per una serie di novità significative, tra cui:

Raddoppio delle giornate : il festival si estenderà su tre giorni, dal 17 al 19 gennaio , con un’anteprima il 16 gennaio ;

: il festival si estenderà su tre giorni, dal , con un’anteprima il ; Espansione degli spazi espositivi , che comprenderanno nuove aree tematiche dedicate all’arte e alla creatività;

, che comprenderanno nuove aree tematiche dedicate all’arte e alla creatività; Tattoo Area : un’area dedicata all’arte del tatuaggio, con la partecipazione di artisti del settore;

: un’area dedicata all’arte del tatuaggio, con la partecipazione di artisti del settore; Area Food rinnovata, con una selezione di proposte culinarie per i visitatori.

Organizzazione e partner

UmbriaCON è organizzato da Fidelio srl, con il supporto del Comune di Bastia Umbra, in collaborazione con la Regione Umbria, Sviluppumbria e Umbriafiere. La manifestazione gode anche del patrocinio del Comune di Assisi.

Alla conferenza stampa sono intervenuti vari rappresentanti delle istituzioni e dell’organizzazione, tra cui Federico Piermaria, direttore artistico di UmbriaCON, Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbra, Paolo Ansideri, assessore alla cultura, Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere, e l’artista Giulio Rincione, autore della cover ufficiale del festival per l’edizione 2025.

Rincione, in videoconferenza, ha presentato la sua opera, ispirata ai borghi e vicoli dell’Umbria, con riferimenti ai personaggi del mondo dei fumetti, tema centrale dell’evento. La cover riprende alcune atmosfere già esplorate nel manifesto dell’edizione 2024, disegnato da Paolo Barbieri, a cui Rincione ha voluto rendere omaggio.

Il calendario degli eventi

16 gennaio 2025 : Serata di anteprima “Aspettando UmbriaCON” con cerimonia di apertura e concerto;

: Serata di anteprima “Aspettando UmbriaCON” con cerimonia di apertura e concerto; 17-19 gennaio 2025: Tre giornate dedicate a fumetti, giochi, cosplay e arte.

Il programma di UmbriaCON 2025 sarà ulteriormente arricchito nei prossimi mesi con nuovi ospiti e eventi che verranno annunciati.

Internazionalizzazione del festival

Quest’anno, UmbriaCON si configura come un festival internazionale, un punto di svolta per l’Umbria, che si apre al panorama globale nel settore dei fumetti e dei giochi. Gli organizzatori intendono far crescere il festival, non solo all’interno di Umbriafiere, ma anche coinvolgendo l’intera città di Bastia Umbra e i comuni limitrofi, con iniziative culturali e artistiche che si protrarranno oltre la durata dell’evento.

Il presidente di Umbriafiere, Stefano Ansideri, ha espresso ottimismo per la crescita dell’evento, auspicando una partecipazione ancora più numerosa rispetto all’edizione inaugurale del 2024, che ha attirato oltre 20.000 visitatori da tutta Italia.

Il sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, ha sottolineato l’importanza di eventi come UmbriaCON per il territorio, non solo dal punto di vista culturale, ma anche come risorsa economica e sociale. L’assessore alla Cultura, Paolo Ansideri, ha aggiunto che si stanno predisponendo progetti per lasciare un’impronta artistica permanente nella città, con opere realizzate durante il festival.

Prospettive future

UmbriaCON 2025 si pone come un evento di rilievo nel calendario degli appassionati di fumetti, giochi e cultura nerd, con un programma sempre più ricco e internazionale. L’obiettivo degli organizzatori è di consolidare il festival come uno dei principali eventi del settore in Italia e all’estero, creando un punto di incontro tra culture diverse e promuovendo allo stesso tempo le eccellenze artistiche e creative del territorio umbro.