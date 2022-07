Search for: Search Button

Bastia Estate a Colori tutti gli eventi da giovedì 7 a lunedì 11 luglio

Tanti gli appuntamenti da “Raccontami Bastia” con Rodolfo Mantovani, il concerto della Banda Musicale di Costano, una serata di musicai con il Trio Pivot, musicisti ed insegnanti della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra, Pic nic in circolo​ presso il Centro sociale di Campiglione

ma anche eventi per i più piccini con un il laboratorio ​ Piccolo Circo Rataplan e il secondo incontro dei Lunedì della Scienza.

Giovedì 7 luglio, ore 18:00 Giardini parrocchiali di Costano

CIRCOBUS: Laboratorio di giocoleria e circo​ ​

Scuola di Piccolo Circo Rataplan

A cura di Fare cooperativa sociale. Laboratorio di Circobus! Un vero e proprio circo ambulante dove tutti possono mettersi alla prova e mostrare il loro talento circense. Un momento di condivisone, di gioco, di allegria ma anche di formazione, dove l’importante non è saper fare ma tentare!

Lo scopo primario della Scuola di Circo e Teatro Rataplan è di far conoscere una disciplina sportiva alternativa a quelle convenzionali, e far sviluppare discipline teatrali diverse e stimolanti.

Per info e iscrizioni: bit.ly/LABCircoeGiocoleria

Ore 21.00 Piazza Mazzini

PICCOLO FAREMUSICA FESTIVAL – Concerto Rosso

A cura dell’ Associazione Faremusica.eu

Una serata all’insegna della musica con il Trio Pivot, gruppo creatosi grazie all’incontro di tre musicisti ed insegnanti della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra. Sempre estremamente coinvolgente nelle sue esibizioni, il trio propone un programma ampio e accattivante che spazia dalle musiche da film (E. Morricone, N. Piovani, L. Bacalov) alla musica d’autore italiana ( F. De Andrè) fino a quella internazionale (L. Cohen, A. Piazzolla, C. Gardel).

Venerdì 8 luglio, ore 21:00 Piazza Buozzi – Ospedalicchio

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DI COSTANO​

Il concerto di Ospedalicchio compreso nel programma di Bastia Estate apre con la fantasia di motivi di opere liriche italiane, TUTTINSIEME di Lorenzo Pusceddu per proseguire sempre con un brano di Pusceddu di musica originale, TEN. Con Amarcord di Nino Rota colonna sonora del film di Fellini andremo ad affrontare la musica cinematografica; Karma band di Doppel è un brano originale speriamo di ottimo auspicio scritto durante la pandemia a cui segue ESTEFANIA, paso doble scritto dal Maestro Leonardo Ambrosi. La musica pop viene affrontata prima con HEAL THE WORLD di Michael Jackson e poi con una fantasia dedicata a Fabrizio De Andrè per terminare con SINATRA IN CONCERT.

Sabato 9 luglio ore 21.00 Piazza Mazzini

“RACCONTAMI BASTIA” CON RODOLFO MANTOVANI.

Un Racconto della città da un diverso punto di vista

Domenica 10 luglio, dalle 19:00 Circolo di Campiglione

PIC NIC IN CIRCOLO​

Un’occasione per passare una serata estiva riscoprendo la tradizione del Pic Nic in compagnia! Dalle ore 19.00 saranno a disposizione tavoli e sedie per fare un picnic nel prato davanti al Centro Sociale di Campiglione.

Lunedì 11 luglio ore 21.00 Piazza Mazzini

I LUNEDÌ DELLA SCIENZA. Sostenibilità e riflessioni. Serata sull’elemento acqua.

A cura della Biblioteca Comunale Alberto La volpe

BASTIA ESTATE A COLORI!

Dal 2 giugno al 29 agosto Bastia si colora di Spettacoli, divertimento e sostenibilità, per grandi e piccini!

