Reparto Prevenzione Crimine anche a Bastia Umbra, territorio passato al setaccio

Reparto Prevenzione Crimine anche a Bastia, territorio passato al setaccio

Procedono i controlli straordinari del territorio in tutta la provincia nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, fortemente voluto dal Questore di Perugia Giuseppe Bellassai, con l’obiettivo di innalzare la percezione di sicurezza della popolazione appartenente anche alle piccole realtà sociali, più distanti dal capoluogo.

La Questura di Perugia attraverso questo progetto ha rafforzato i servizi incrementando l’impiego di uomini e mezzi, sia nelle fasce diurne che notturne, con la finalità di prevenire e reprimere i reati predatori e i furti che destano particolare apprensione tra i cittadini.

I servizi – che prevedono l’impiego del personale dell’Ufficio Controllo del Territorio dei Commissariati e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche – sono stati effettuati, nella giornata di ieri, nel territorio di Assisi, in particolare, nelle frazioni di Tordibetto, Palazzo e nel Comune di Bastia Umbra.

I controlli, che hanno interessato le principali vie di accesso ai Comuni ma anche le zone abitate più isolate e periferiche, sono stati coordinati sul posto da un funzionario della Polizia di Stato che ha individuato i principali obiettivi. Nell’ambito dei servizi sono state 52 le persone identificate e 39 i veicoli monitorati nel corso dei 4 posti di controllo effettuati.

Durante il pattugliamento, i poliziotti sono anche intervenuti in soccorso di una 84enne, spaventata dall’assenza dell’illuminazione pubblica in una strada di Bastia Umbra. Gli agenti, per rassicurarla, hanno quindi effettuato un pattugliamento della zona con le luci da crociera accese, in attesa del ripristino dell’energia, avvenuto poco dopo.

Gli operatori hanno anche preso contatti con alcuni residenti di via del Colle a Bastia che hanno espresso il loro apprezzamento per il servizio e per la presenza dei poliziotti sul territorio, anche alla luce dei furti avvenuti alcuni giorni fa.

Il progetto “Borghi Sicuri” e i relativi controlli continueranno per tutta la settimana e interesseranno le zone di Spoleto, Foligno, Perugia e Città di Castello.