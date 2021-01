Bastia Natale di Luce, passo importante per aiutare la Città

di Cinzia Mortolini

Un passo importante per aiutare la nostra città, le nostre attività, per ripartire insieme in questo periodo di pandemia sanitaria ed economica. L’Amministrazione Comunale in collaborazione con Confcommercio, Consorzio Bastia City Mall, Confesercenti, Fipe e la partecipazione dell’Ente Palio ha voluto fortemente sostenere in questo Natale le sue attività commerciali, i suoi cittadini, con una vetrina virtuale gratuita per sostenere il sistema locale colpito dalla pandemia.

Un progetto nato per dare ai cittadini uno spazio virtuale dove celebrare il Natale nel momento emergenziale di restrizioni con una community che si è sviluppata attraverso la creazione di un sito internet www.bastianatalediluce.it e due profili social, instagram e facebook strutturati per essere una piazza virtuale, una piattaforma dove far interagire cittadini e commercianti aderenti all’iniziativa, dove scambiarsi messaggi di auguri e regali virtuali tramite l’utilizzo di appositi hashtag, coupon sconto e buoni regalo.

Nell’ambito dell’iniziativa lanciata il 23 novembre 2020, conclusa il 6 gennaio 2021 hanno aderito 100 attività commerciali localizzate in tutto il comune di Bastia. Il numero di visite sul sito è stato di poco inferiore a 27500 e sono stati scaricati 514 coupon.

Il sito si è posizionato dopo qualche giorno nella prima posizione superando per omonimie manifestazioni di altre grandi città. I canali social hanno totalizzato complessivamente una copertura media giornaliera di 3766 unità, un numero di interazioni medie giornaliere di 912. Tanti giovani hanno partecipato a questa iniziativa, all’interno degli stessi canali sono stati pubblicati 43 video di auguri provenienti da associazioni, istituzioni locali e cittadini.

Un passo ma un passo importante per aiutare la nostra città, le nostre attività, per ripartire insieme in questo periodo di pandemia sanitaria ed economica. Una progettualità e una collaborazione che continuano a svilupparsi, alla luce del protrarsi dello stato emergenziale ma anche oltre, per sostenere il nostro territorio, compriamo a Bastia, prenotiamo le nostre cene e i nostri pranzi, le nostre colazioni o aperitivi nelle nostre attività.

L’Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione la città e ringrazia le Associazioni di Categoria che hanno partecipato, tutti gli esercenti che hanno creduto in questo primo progetto, tutte le attività che si sono impegnate ad abbellire le proprie vetrinenell’ambito del concorso che ha “illuminato” la nostra città, la premiazione avverrà a breve nel rispetto delle normative e delle norme di sicurezza.