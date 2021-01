Chiama o scrivi in redazione

I 100 anni di Nonna Livia, l’omaggio del sindaco e Amministrazione

di Cinzia Mortolini

Ha compiuto 100 anni oggi la signora Livia Cammerieri, una nostra concittadina che ha potuto festeggiare in ottima forma il compleanno, importante e significativo. La signora Livia ha affrontato l’anno trascorso, segnato purtroppo dalla pandemia, protetta dalle cure dei suoi cari che hanno cercato il più possibile di preservarla dal contagio evitandole i contatti non indispensabili.

Il Sindaco Paola Lungarotti le ha consegnato l’omaggio dell’Amministrazione Comunale, una targa ricordo e una mascherina tricolore.

Livia, coniugata Mariani, è rimasta vedova da tempo. Nativa di Assisi, ha vissuto fino al 1989 con suo marito a Santa Maria degli Angeli. In quell’anno la coppia decise di trasferirsi a Bastia Umbra per stare vicino all’unica figlia, Margherita, dipendente di Poste Italiane in servizio presso l’Ufficio Postale di Bastia e al nipote Marco, nato dal matrimonio di Margherita con il bastiolo Italo Rossi, dipendente dell’azienda Spigadoro insieme alla mamma Tonina Angelucci, una delle storiche capo-operaie e alla sorella Paola.

Oggi la nonnina è festeggiata – purtroppo solo virtualmente a causa del persistere dell’emergenza – anche dai bis-nipoti Francesca e Jacopo e dai loro genitori, il nipote Marco e sua moglie Monia.

A loro si unisce per gli auguri di un felice compleanno l’Amministrazione Comunale , a nome dell’intera comunità bastiola.