Open Day al Polo Bonghi di Bastia Umbra, tutto il programma

di Simonetta Palmucci

Conto alla rovescia per gli studenti che si accingono a scegliere la scuola superiore. Il 25 gennaio scadrà il termine per l’iscrizione che, anche quest’anno, potrà essere effettuata online sul sito del Ministero dell’Istruzione. All’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Polo-Bonghi di Bastia il 16 gennaio è in programma l’open day online, l’ultimo per l’anno in corso, per presentare attività, progetti e percorsi formativi e soprattutto per far vivere ai partecipanti la calorosa accoglienza che da sempre caratterizza l’istituto. I professori saranno a disposizione dei ragazzi e delle loro famiglie per illustrare l’offerta formativa, rispondere a domande e curiosità. L’open day del 16 gennaio si svolgerà dalle 15 alle 17 ed è prenotabile al sito https://polobonghiorientamento.weebly.com/open-day-20-21.html .

L’Ipsc Polo Bonghi anche quest’anno svetta tra le migliori scuole del territorio come attesta un recente studio della Fondazione Agnelli. La ricerca colloca infatti l’Ipsc tra le migliori scuole umbre per numero di diplomati che trovano lavoro in tempi brevi o che intraprendono brillantemente un percorso di studi post-diploma.

Oltre che per la vasta offerta formativa, l’Ipsc, da sempre si caratterizza per l’attenzione che riserva a ogni singolo studente e al suo percorso di crescita personale. Da parte dei docenti viene riposta particolare attenzione all’aspetto motivazionale di ogni ragazzo, al potenziamento della propria autostima e all’acquisizione della consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità .

Tra i punti di forza dell’istituto ci sono inoltre gli ambienti nei quali si svolgono le attività, realizzati secondo i più recenti standard di sicurezza: i laboratori informatici, le aule polivalenti e ricreative, l’ampia biblioteca, il laboratorio linguistico, il giardino esterno recentemente rinnovato e l’adiacente Palazzetto dello Sport.

Un altro punto fondamentale delle attività dell’Ipsc è lo studio delle lingue straniere. L’Ipsc offre ai propri studenti la possibilità di conseguire, a costi contenuti con il supporto di docenti interni, certificazioni linguistiche (Delf e Pet), nell’attesa di poter tornare presto a vivere vacanze studio e tirocini formativi post-diploma in altri Paesi Europei.

LEGGI ANCHE – Ipsc Polo Bonghi, open day online per conoscere la scuola

Tanti i motivi per scegliere l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Polo-Bonghi. Per saperne di più, per avere informazioni e conoscere la scuola, l’appuntamento è all’open day online.