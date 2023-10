McDonald’s inaugura nuovo ristorante a Bastia, 60 lavoratori

McDonald’s inaugura nuovo ristorante – McDonald’s sta per arricchire l’offerta culinaria della città di Bastia Umbra con l’apertura di un nuovo ristorante in via Ignazio Silone, prevista per domani, martedì 31 ottobre. Con ben 60 nuove assunzioni, questo nuovo punto ristoro rappresenterà anche un’opportunità di lavoro per la comunità locale.

Per celebrare l’inaugurazione, è in programma un evento speciale aperto al pubblico, previsto per il giorno di apertura con un taglio del nastro alle ore 16:00 e giochi per i più piccoli. Gli ospiti avranno anche l’opportunità di godersi il DJ set con Carlettolife e la presenza di Nonno Faustino.

Il ristorante sarà dotato di un doppio McDrive per agevolare gli ordini e offrire maggiore comodità ai clienti che desiderano ordinare e ritirare i loro pasti senza lasciare l’auto. Inoltre, la presenza di un McCafé all’interno offrirà l’opportunità di gustare caffè di alta qualità e una varietà di soft drink e prodotti da forno, sia al tavolo che attraverso il servizio McDrive.

Con 244 posti a sedere sia all’interno che all’esterno, il ristorante offrirà ai clienti la possibilità di utilizzare i kiosk digitali per ordinare in modo personalizzato, modificando gli ingredienti e le quantità delle pietanze. I clienti potranno attendere comodamente al loro tavolo mentre il personale di McDonald’s consegnerà i loro ordini direttamente.

Il locale ospiterà uno spazio dedicato ai bambini e un’area giochi all’aperto, offrendo un ambiente accogliente per le famiglie. Il ristorante rimarrà aperto dalle 7:00 a mezzanotte da domenica a giovedì e dalle 7:00 all’1:00 il venerdì e il sabato. La corsia McDrive sarà aperta fino alle 2:00 da domenica a giovedì e 24 ore su 24 il venerdì e il sabato. Inoltre, a partire dal 6 novembre, il ristorante attiverà il servizio di McDelivery per garantire ai clienti la comodità di godersi il cibo direttamente a casa propria.