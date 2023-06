Grande attesa per la prima edizione di INPALIO “mettiamoci IN gioco”

Grande attesa per la prima edizione di INPALIO “mettiamoci IN gioco”. L’evento, patrocinato dal Comune di Bastia Umbra, si svolgerà sabato 24 giugno presso l’area del Centro Sportivo di Borgo I° Maggio.

L’Ente Palio de San Michele ha come scopo principale quello di rafforzare la partecipazione della cittadinanza di Bastia Umbra alle attività di promozione e organizzazione della festa del Palio de San Michele che si svolge nel mese di settembre.

Per il raggiungimento della suddetta finalità, da qualche anno a questa parte, l’Ente e i quattro Rioni si sono impegnati a creare eventi connessi per favorire l’attuazione dei principi che, da sempre, sono alla base del Palio: socializzazione, inclusione, condivisione e valorizzazione del territorio.

Da questa premessa è nato l’evento: INPALIO “mettiamoci IN gioco”.

Il progetto, nato da PaliOpen ed Ente Palio, in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra, la Croce Rossa Italiana Comitato Bastia Umbra, Il Bastia Calcio 1924 e il Virtus Bastia Baskin, avrà una connotazione diversa dalle solite dove verrà dato risalto al tema dell’inclusione attraverso le attività sportive e le loro potenzialità nella nostra società.

Non è un caso che questo evento abbia raccolto tantissime collaborazioni con le associazioni del territorio:

IL GIUNCO Genitori e amici dei disabili

La Semente – Angsa Umbria

Biblioteca Comunale di Bastia Umbra

Proloco di Bastia Umbra

Gruppo Comunale Protezione Civile Bastia Umbra

Rav Rete Delle Donne Antiviolenza

Avis Bastia Umbra

Croce Rossa Italiana Comitato Bastia Umbra

Casa Accoglienza Emmaus Lidarno

Virtus Bastia Baskin

Calcio Bastia Quarta Categoria

Asd Velo Club Assisi Bastia Racing

Athlon Bastia

Sestito Academy Of Martial Arts Asd

Area 4 Palestra

Bastia Volley

Dragoni Karate

Jasmine Capitini Events

SENZA FINE “In Memoria di Francesco e Gabriele Ortica”

La manifestazione inizierà sin dal mattino con un Convegno presso l’Auditorium Sant’Angelo che tratterà il tema dell’inclusione a 360 gradi con importanti interventi e testimonianze.

La giornata proseguirà nel pomeriggio presso il Centro Sportivo di Borgo I° Maggio dove gli atleti delle principali associazioni sportive del territorio si uniranno ai rionali per dar vita a sfide avvincenti.

Al calare del tramonto l’evento cambierà forma e l’area di gioco si trasformerà accogliendo il popolo della notte con street food, musica live e dj set.

Dalle 19:00 in poi si alterneranno sul palco Mr Jones & Bro, Prototipoe AmarChord.

Dopodiché, in collaborazione con MAX RADIO, prenderà vitaAROUND THE WORLD: la notte in cui divertimento ed euforia si intrecciano in una perfetta sintonia di musica HipHop, Trap, Reggaeton.

Dj Debla, Dj Ale – T, Dj Ciano e il vocalist GIUSci faranno ballare fino a tarda notte con le migliori hit del momento e quelle indimenticabili del passato!

Insomma, non basta solo partecipare… INPALIO “mettiamoci IN gioco” per INCLUDERE, condividere, con il cuore, la gioia, il divertimento e lo stare bene insieme!