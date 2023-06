Rigenerazione e riqualificazione urbana, messa in sicurezza del territorio

Il terzo appuntamento delle assemblee pubbliche dell’Amministrazione comunale con la cittadinanza di Bastia Umbra sulla Rigenerazione Urbana del territorio ha presentato il lavoro svolto, la progettazione e la programmazione futura per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, miglioramento del decoro urbano, strade e patrimonio pubblico.

Il Sindaco Paola Lungarotti ha fatto un excursus su ciò che è stato realizzato, sui numerosi interventi di manutenzione straordinaria delle strade e l’efficientamento della pubblica illuminazione compiuti, sull’attenzione costante di questa Amministrazione non solo al Centro di Bastia ma anche ai quartieri e alle frazioni così come al Palio e ai Rionali, per la realizzazione delle loro sedi.

Sono stati riportati i dati degli interventi sul territorio 2023 per circa 12 milioni di euro, un grande investimento, uno sforzo complessivo importante, solo ad esempio, nell’ultimo consiglio comunale sono stati stanziati significativi finanziamenti per la manutenzione straordinaria delle strade, per la pubblica illuminazione e per la manutenzione del verde, decisamente superiori, viste le necessità segnalate. Un elenco di opere ed interventi oltre l’ordinaria programmazione grazie all’impegno degli uffici nell’intercettare tutte le occasioni fornite dal PNRR e dai bandi regionali. E’ l’anno, finalmente, che vedrà tradursi in fatti concreti tutto lo sforzo compiuto, il tempo dell’attesa lascerà il campo al tempo dei lavori. Una novità che forse pochi hanno avuto modo di raccogliere e merita in questa sede ricordare: il contributo statale di 497 mila euro per la progettazione e il recupero dell’ex Clinica Pelliccioli. Non sono mancati approfondimenti sull’excursus presentato da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni e dell’assessore alla sicurezza urbana e alla viabilità Valeria Morettini.

Nelle slide presentante sono stati riportate anche le strade che dal 2019 ad oggi sono state oggetto di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico e gli interventi sulla rete idrica. Dopo l’ultimo incontro tematico dedicato a scuole- impianti sportivi- palestre le slide verranno pubblicate nel sito ufficiale del Comune.

Importante è il contatto diretto con la cittadinanza sia nelle problematiche che nelle soluzioni, da settembre infatti, oltre agli incontri di zona saranno previste giornate Open Day del Municipio per visitare la sede, Casa di tutti, e i cittadini e le cittadine potranno parlare con il Sindaco e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale per presentare le loro necessità e avere delucidazioni sull’attività amministrativa.

L’ultimo appuntamento degli incontri tematici sulla rigenerazione urbana del territorio Mercoledì 21 Giugno – Scuole palestre e impianti sportivi, presso l’Auditorium Sant’Angelo alle ore 20.45 in cui saranno presentati il restyling del Palazzetto dello Sport e il Parco Acquatico.