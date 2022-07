Search for: Search Button

Pic Nic in piazza Mazzini a Bastia Umbra, al tramonto

Un’occasione per stare insieme in una serata di mezza estate in cui l’Amministrazione comunale di Bastia Umbra metterà a disposizione tavoli e sedie ed i partecipanti porteranno tovaglia, posate e buon cibo per una cena da trascorrere in allegria.

La serata sarà animata dal concerto della Pyramid Band.

“Vieni anche tu al nostro pic nic in compagnia!”

E’ questo l’invito dell’Amministrazione Comunale rivolto alle Associazioni e ai cittadini per una iniziativa che è ormai una tradizione, quest’anno in programma per mercoledì 13 luglio, dalle ore 19.30.

BASTIA ESTATE A COLORI!

Dal 2 giugno al 29 agosto Bastia si colora di Spettacoli, divertimento e sostenibilità, per grandi e piccini!

Scopri il programma su www.visitbastiaumbra.it/