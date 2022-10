Search for: Search Button

Sabato e domenica tanti eventi tutti al Cioccolato ad Eurochocolate

Sabato e domenica Choco Parade, Trampoli, artisti in maschera, giochi pirotecnici e di luce in piazza Mazzini a Bastia Umbra con Accademia Creativa ma anche Choco train dalle 10.00 alle 19.00 da Umbriafiere al centro città, con fermata in piazza Mazzini, alla stazione ferroviaria.

Venerdì 21 Ottobre

Letture golose. Storie dolcissime, lettere di cioccolato e degustazioni, a cura della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” in Piazza Mazzini alle ore 17.00

Presentazione delle squadre partecipanti al 2° Torneo Interregionale di Calcio “Città di Bastia Umbra – Trofeo Eurochocolate”, Categoria Pulcini 2013, a cura di Accademia Calcio Bastia e ACD Bastia Calcio 1924 presso Umbriafiere – Eurochocolate, ore 18.30

Sabato 22 Ottobre

Chocofumetto, fumettisti all’opera a tema cioccolato, in collaborazione con la Biblioteca delle Nuvole – Piazza Mazzini, ore 15.00 -18.00

Giocao Meravigliao, animazione per i più piccoli a cura della Ludoteca Comunale “G.Rodari”, in Piazza Mazzini, dalle 16.15.

Apertura straordinaria della Chiesa di S. Croce ed esposizione del Polittico di S. Angelo di Niccolò Alunno (1499), a cura delle Confraternite della Parrocchia di S. Michele Arcangelo; visite guidate a cura di Carlo Bizzarri (storico). Piazza Mazzini, ore 15.00-18.00

Choco Parade. Parata a tema cioccolato a cura di Compagnia Accademia Creativa – Piazza Mazzini, ore 15.00-16.30

Choco Train ore 10.00-19.00

Domenica 23 Ottobre

Apertura straordinaria della Chiesa di S. Croce ed esposizione del Polittico di S. Angelo di Niccolò Alunno (1499), a cura delle Confraternite della Parrocchia di S. Michele Arcangelo; visite guidate a cura di Carlo Bizzarri (storico). Piazza Mazzini, ore 15.00-18.00

“7 Note di Cioccolato”, concerto della Banda Musicale di Costano pout pourrì di marce tipiche, musica popolare e musica leggera, in Piazza Mazzini, ore 16.30

Choco Parade. Parata a tema cioccolato a cura di Compagnia Accademia Creativa – Piazza Mazzini, ore 15.00-16.30

Choco Train ore 10.00-19.00

In Piazza Mazzini con Prenditi (al)la lettera, tante lettere di cioccolato tante sono le lettere del nome del possessore del biglietto intero di Eurochocolate, negli esercizi commerciali aderenti della città, Extra Risparmi Golosi 20% Off – Tre buoni sconto, su prodotti selezionati, per i possessori del biglietto di Eurochocolate presso gli esercizi commerciali della città aderenti. Da non perdere le installazioni provvisorie aeree e delle opere dedicate a S. Michele Arcangelo prodotte dai quattro Rioni del Palio de San Michele, presso i Giardini della Rocca Baglionesca, a cura dell’Ente Palio de San Michele. Appuntamento al prossimo fine settimana tutto al cioccolato.