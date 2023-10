Partnership tra Università Tecnologica di Tabasco ed Eurochocolate



Partnership – Sono cinque gli studenti dell’Università Tecnologica di Tabasco in Messico impegnati in questi giorni nell’organizzazione della 29esima edizione di Eurochocolate, il Festival Internazionale del Cioccolato che prenderà il via domani a Umbriafiere per proseguire fino a Domenica 22 Ottobre.

Un’opportunità unica per questi giovani, specializzati in diverse aree di studio del campus universitario messicano, per immergersi nel processo di pianificazione ed esecuzione di un grande evento a tema e una nuova occasione di collaborazione tra Eurochocolate e Tabasco che dà un proficuo seguito operativo all’articolata partecipazione del Paese nella scorsa edizione del Festival.

Gli studenti sono ospitati a Bastia Umbra (Perugia) presso la foresteria aziendale di Eurochocolate vivendo così una full immersion ricca di stimoli, con l’opportunità di assistere e contribuire in prima persona all’intero processo su cui si fonda il successo di ogni edizione di questo evento iconico.

In particolare, Adrian Carrasco è già operativo all’interno del laboratorio di cioccolato dove prendono forma i prodotti firmati Costruttori di Dolcezze, brand ufficiale di Eurochocolate. Leilani Acosta e Irma López stanno seguendo le fasi di controllo e gestione del confezionamento e trasferimento dei prodotti Costruttori di Dolcezze, mentre Fabrizio Alpuche si sta occupando della comunicazione collegata alle attività di ufficio stampa e social media, con un particolare focus sui media internazionali. Infine, Barbara Pérez è operativa presso l’ufficio produzione per seguire tutte le fasi di allestimento dell’evento e, successivamente, presidiare il funzionamento di alcuni spazi tra cui lo stand dedicato a Tabasco.

“L’impegno di questi studenti nel progetto – dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – dimostra non solo la loro dedizione all’apprendimento pratico, ma anche la loro capacità di applicare conoscenze accademiche in contesti professionali e globali. Questa collaborazione interculturale riflette l’impegno dell’Università Tecnologica di Tabasco nella formazione integrale dei suoi studenti e nella loro preparazione per sfide a livello internazionale”.

L’esperienza presso Eurochocolate contribuirà quindi sia ad arricchire il bagaglio accademico degli studenti che a consolidare la creazione di una rete di contatti finalizzata a un’interessante prospettiva di crescita per l’industria del cioccolato a livello europeo, mantenendo alta l’attenzione sull’affascinante cultura del cacao che in Messico trova le sue radici ancestrali proprio nel territorio di Tabasco.

Tabasco vi aspetta a Eurochocolate dal 13 al 22 Ottobre prossimi!