Galleria d’arte diffusa, a Bastia il 5 luglio, gli artisti partecipanti

N

Aristei Rosella – Piazzetta Franchi

Belloni Giuliano – Via S.Angelo – Piazza Mazzini

Bifarini Fulvio- Via Roma Spazio verde Antistante Condominio Via Roma 73

Dottori Angelo – Piazza Umberto I – Porta S. Angelo

Ilari Michela – Piazzetta Franchi

Mancini Luigi – Piazza Cavour

Mapelli Alessandra – Centro storico

Susta Franco – Piazza Umberto I

umerosi gli artisti che hanno aderito all’iniziativa lanciata dall’Amministrazione Comunale -Assessorato alla Cultura, con un invito aperto alla partecipazione spontanea e libera:

Saranno inoltre portate in esposizione, con il gentile supporto dei familiari, opere degli artisti prematuramente scomparsi: Antonello Coletti (in Piazza Umberto I ) e Giuliano Monacchia ( C/O Auditorium S.Angelo)

Hanno dato adesione (elenco in divenire) per le domeniche seguenti 12 Luglio, 9 e 30 Agosto, anche gli artisti:

Giacchetti Marco, Gabrielli Roberta, Brozzetti Stefania, Peccia Rita, Ponti Luciano, Paciotti Francesca;

saranno inoltre esposte le opere di Pierluigi Paracucco, prematuramente scomparso, e quadri della Collezione Pro Loco Vedute Bastiole, opere queste ultime provenienti anche dal Premio Insula Romana.

Per La Galleria d’Arte diffusa è previsto un secondo momento espositivo, nelle vetrine e all’interno delle attività commerciali di Bastia che abbiano dato adesione; ad oggi questo il programma (in divenire, in base alle adesioni che possono proseguire fino al 23 agosto)

Galleria D’arte Diffusa – Attivita’ Commerciali Che Hanno Dato Disponibilita’ Ad Esporre Le Opere

Bomboniere Mela Via Della Rocca

Caffe’ Di Bastia Artista Rita Peccia

Company Store Artista Roberta Gabrielli

Da Paccale Trattoria Del Borgo Opere Di Luigi Mancini

Fap Foto Piazza Mazzini Artisti Pieluigi Paracucco – Franco Susta

Forma Via Roma Artista Stefania Brozzetti

Gio’ Gelato Via Roma Artista Stefania Brozzetti

Il Sogno Di Pa’ Via Vivaldi

La Torta Al Testo Di Nonno Guido Artista Stefania Brozzetti

Ottica Freddio Via Firenze

Pasticceria Mela Via Dell’isola Romana

Pizza E Sfizi Viale Umbria Artista Rita Peccia

Sposi Di Nicoletta Via Firenze Artista Giuliano Monacchia

Via Veneto Love Via V.Veneto Artista Angelo Dottori

Le attività commerciali hanno risposto spontaneamente all’invito lanciato dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni di categoria a loro afferenti; ancora possono aderire telefonando allo 075 8018203-318 in orari di ufficio giorni feriali; oppure con e mail a staff.sindaco@comune.bastia.pg.it oppure contattando gli uffici delle proprie associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Fipe)

IL PROGRAMMA COMPLETO DI

Domenica 5 Luglio a Bastia Umbra domenica ecologica in Arte

Centro Storico e Via Roma Isole pedonali ore 9.00-20.00

Costano e Ospedalicchio

Galleria d’Arte diffusa – Apertura Straordinaria dei Luoghi della Nostra Storia – In Via Garibaldi la Mostra Fotografica Le Tabacchine: simbolo di un’epoca bastiola

5 LUGLIO ORE 9.00 – 20.00

Isola pedonale. Chiusura al traffico del Centro Storico – via Torgianese primo tratto – Via dell’Isola Romana – Via V. Veneto – Via Roma

Mostra Fotografica Le Tabacchine: simbolo di un’epoca bastiola– Via Garibaldi a cura di Ass. Pro Loco (ore 10.00- 20.00) In esposizione i grandi quadri delle Tabacchine originali del Tabacchificio Giontella. Fatti realizzare dal Comm. Francesco Giontella, arredavano le pareti dello stabilimento industriale durante il periodo di attività. Successivamente, negli anni in cui l’edificio versava in uno stato di abbandono a causa della cessata attività, furono acquisite dalla Ass.ne Pro Loco di Bastia Umbra, salvandole da uno stato di degrado che in alcuni quadri è ancora evidente, seppur sottoposti ad un restauro conservativo.

Galleria d’Arte Diffusa – Installazioni, quadri e tele in esposizione – Maestri all’opera (Vie e piazze del centro storico e Via Roma – Zona dell’isola pedonale )

Apertura Straordinaria dei Luoghi della Nostra Storia (visite libere)

• Bastia Umbra

– Auditorium S. Angelo (Piazza Umberto I) a cura di Sistema Museo 10-12.00/17.30-19.30;

– Biblioteca Monastero Benedettino S. Anna (Via Garibaldi) a cura di Comunità monastica S.Anna; 10-12.00/ 17.00-19.00

– Chiesa di Santa Croce (Piazza Mazzini) a cura di Parrocchia S. Michele Arc. – prof.ssa Teresa Morettoni; 10.00-12.00/ 17.30-19.30

– Giardino di Casa Chiara (Piazza Mazzini, 13 ingresso di Casa Chiara) – a cura di Ass. Casa Chiara; 10.00-12.00/ 17.30-19.30

– Sala della Consulta e affreschi di Benvenuto Crispoldi (Palazzo Municipale-Piazza Matteotti, 2) – a cura delle prof.sse Katia Brigiari e Giuseppina Grilli;10.00-12.00/ 17.30-19.30

• Costano

– Chiesina di S.Croce e Stele di S. Rufino a cura di Parrocchia di S. Giuseppe di Costano e Comitato S.Rufino 9.00-12.30/ 15.30 -19.00;

• Ospedalicchio

– Biblioteca G.M. Paris 10.00-12.00/ 17.30-19.30 e Chiesa di S. Cristoforo 14.30-19.30– a cura di Circolo Culturale Ricreativo di Ospedalicchio e Parrocchia di S. Cristoforo ;

Le Domeniche ecologiche successive

12 Luglio Domenica ecologica In Fiera Isola Pedonale 0re 8.00-24.00 (con Fiera d’Estate ore 8.00-20.00)

– 9 Agosto Domenica ecologica Green 30 Agosto Domenica ecologica In Volontariato