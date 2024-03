Il pianista Riccardo Gagliardi, all’ultimo concerto di Bastia Classica

L’ultimo concerto in programma a Bastia Classica, previsto per domenica 17 marzo alle ore 17 presso l’Auditorium Sant’Angelo, sta generando un’aspettativa crescente. Il protagonista di questa attesa è Riccardo Gagliardi, un giovane pianista solista che promette di deliziare il pubblico con la sua esibizione.

Il programma del concerto è vario e intrigante, offrendo un mix di composizioni che spaziano da Scarlatti a Mozart, passando per Schumann e Chopin. Nella prima parte del concerto, Gagliardi interpreterà tre Sonate di Scarlatti e la Fantasia in do minore KV 475 di Mozart. Nella seconda parte, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare le Kinderszenen di Schumann e l’Andante spianato e Grande Polacca brillante di Chopin.

Prima dell’esibizione di Gagliardi, il pubblico avrà l’opportunità di godere dell’opening di Matilde Formentelli, una brillante studentessa del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Formentelli eseguirà brani di Bach, Rachmaninov, Chopin e Liszt, preparando il terreno per l’atteso concerto di Gagliardi.

Riccardo Gagliardi non è solo un pianista, ma anche un direttore d’orchestra. Ha studiato con Margarita Höhenrieder-Dornier presso la Hochschule fur Musik und Theater di Monaco di Baviera, dove ha conseguito sia il Diploma in pianoforte ad indirizzo concertistico che il Master, entrambi con il massimo dei voti. Attualmente, Gagliardi è assistente di Höhenrieder-Dornier e frequenta un corso triennale di direzione d’orchestra presso l’Accademia “Incontri con il maestro” di Imola con Marco Boni, direttore della Concertgebow Chamber Orchestra. Nel 2015, Gagliardi ha fondato l’orchestra da camera “Amadeus” a Grosseto.

Gagliardi è un attore importante nel panorama musicale internazionale, suonando in rinomati festival europei e in prestigiosi teatri come solista, con orchestre e come pianista del Trio Michelangeli dal 2022. Attualmente, sta frequentando il Master di Musica da camera presso la Hochschule fur Musik und Theater di Monaco di Baviera.

Questo concerto è decisamente da non perdere per tutti gli amanti della musica classica. Non vediamo l’ora di vedere cosa Riccardo Gagliardi ci riserva per questa speciale serata a Bastia Classica.