A partire dal mese di marzo riprendono gli incontri con l’Unilib contando su un rinnovato interesse da parte dei cittadini. Alcuni corsi sono da riprendere in quanto solo sospesi. Questi saranno: BALLI DI GRUPPO, AUMENTARE L’AUTOEFFICACIA CON IL METODO FELDENKRAIS, ARTETERAPIA,.

Altri appartengono alla nuova programmazione dopo la sospensione: PILATES, TECNICHE DI MEDITAZIONE E MINFULNESS, COMPUTER BASE E APPROCCIO AD INTERNET, AVVIO ALLA CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE, AVVIO ALLA CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA, ERBE OFFICINALI E PIANTE PER LA NOSTRA SALUTE.

La realtà del Covid-19 ha modificato in parte il piano previsto nel programma iniziale della Unilib e pertanto altri corsi già previsti si avvieranno tra Aprile e Marzo.

I corsi di PILATES, MEDITAZIONE, INGLESE E TEDESCO, ERBE OFFICINALI si terranno nella nuova sede della Università, in Via C. Battisti 11.

Per garantire la sicurezza si applicano tutte le norme in vigore e si potrà accedere ai corsi solo se muniti di Green Pass.

Per info sulle iscrizioni telefonare allo 075 8018243-250-252-221 UFFICIO CULTURA del COMUNE di BASTIA UMBRA cultura@comune.bastia.pg.it

I moduli di iscrizione sono reperibili anche sul sito del Comune di Bastia Umbra www.comune.bastia.pg.it