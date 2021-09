Il Comune di Bastia Umbra fa sapere che a partire da Lunedì 27 settembre ed entro il 18 Ottobre 2021 sarà possibile presentare istanza per accedere al contributo per l’acquisto dei libri di testo riservato agli studenti residenti nel territorio comunale, iscritti alle Scuole Secondarie di I° e II° grado.

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI Sono destinatari dei contributi gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Umbria appartenenti a famiglie che presentino un’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, pena l’inammissibilità della domanda, non superiore ad euro 10.632,94. Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione relativa all’I.S.E.E., può essere presentata la domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica). In questo caso l’attestazione I.S.E.E. potrà essere acquisita dal Comune suc cessivamente.

2. MODALIT À DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO La domanda dovrà essere presentata presso il Comune, Settore Servizi alla persona e politiche scolastiche.

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne.Gli interessati dovranno presentare la domanda di contributo direttamente al Comune di residenza dell’alunno entro il 18 ottobre 2021 sull’apposito modello predisposto (Allegato B), reperibile sul sito internet del Comune di Bastia Umbra , sezione Avvisi, https://www.comune.bastia.pg. it/avvisi

sul sito della Regione Umbria, www.regione.umbria.it/ istruzione, sezione Bandi e contributi, o presso le segreteri e delle s cuole;

• attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E., in corso di validità, pena l’inammissibilità della domanda, non superiore ad euro 10.632,94.

• allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto d ei libri di testo;

• dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali. La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda secondo le modalità ivi contenute.

3. DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONT RIBUTO Una volta terminata l’istruttoria che compete ai Comuni, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili, la Regione approva il piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni. A loro volta i Comuni determineranno gli importi dei contributi d a attribuire agli studenti, tenendo conto dei vincoli di cui al successivo paragrafo 5.

4. VINCOLI NELL’EROGAZIONE DEL BENEFICIO Il Comune potrà erogare le risorse disponibili per coprire il fabbisogno effettivo utilizzando, a reciproca integrazione, le quote di finanziamento destinate agli studenti delle scuole dell’obbligo e delle scuole secondarie superiori solo con riferimento ai fondi destinati con il Decreto n. 360/2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di fo rmazione – Direzione generale per lo s tudente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, il Ministero dell’Istruzione.

5. TEMPISTICA Entro il 18 ottobre 2021 : presentazione delle domande esclusivamente al Comune di residenza.

6. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte. Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stab ilite nei propri regolamenti.