Biblioteca Comunale “in notturna”, 10 Luglio ore 21 primo appuntamento

porte nel rispetto delle norme ministeriali

l primo appuntamento venerdì 10 luglio nel primo “” del programma di manifestazioni estive R-Estate a Bastia. Dopo il lungo periodo di isolamento, dopo aver riaperto le, le bibliotecarie portano la biblioteca all’aperto di fronte l’Auditorium Sant’Angelo dalle 20.00 alle 22.00 in Piazza Umberto I.

La Biblioteca Comunale A. La Volpe con Sistema Museo è sempre stata vicina alla città, ai suoi iscritti offrendo ai propri tesserati nei giorni di lockdown, attraverso il portale, la consultazione gratuita della sua collezione digitale, un modo per rimanere connessi anche a distanza, perché leggere fa sempre bene alla salute.

Sarà il cuore del centro storico di Bastia ad ospitare le iniziative della Biblioteca Comunale “In notturna” 4 venerdì, dopo il 10, il 24 Luglio, il 7 e 21 Agosto. Già da qualche anno nel periodo estivo le serate si arricchiscono di incontri in spazi aperti ma questa è un’estate speciale e nel rispetto delle regole torneremo tra le pagine dei nostri libri.

Per info : bibliotecabastia@sistemamuseo. it