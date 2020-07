Incontro dell’amministrazione con i cittadini di Costano, 14 luglio

In programma un incontro con i cittadini di Costano per il prossimo Martedì 14 Luglio, alle ore 21.00. L’Amministrazione Comunale con questo incontro vuole confrontarsi con la cittadinanza per il rifacimento del marciapiede di via della Rimembranza e sulla viabilità, oltre ad altri interventi già programmati. L’incontro si svolgerà nell’area antistante il Centro Sociale (Via Villaggio Brodolini).