Biciscuola e Giro d’Italia, vince la scuola primaria di Ospedalicchio

Le classi prima e quarta della scuola primaria di Ospedalicchio sono risultate vincitrici del concorso Biciscuola, un progetto educativo rivolto agli studenti delle scuole primarie delle province toccate dal Giro d’Italia. BiciScuola si pone l’obiettivo di far conoscere ai giovani i valori del ciclismo e di avvicinarli alla cultura della bicicletta, trattando anche i temi dell’educazione al benessere, ambientale e stradale.

La scuola di Ospedalicchio, insieme ad altre scuole del territorio, ha partecipato ad entrambe le tappe umbre (Foligno e Perugia), ed è risultata vincitrice. I temi trattati erano 4: Pink party, Merenda a Pedali, Casco di Classe e Ri-ciclo Fan Club.

Venerdì nella scuola di Ospedalicchio la premiazione da parte dell’organizzazione che si è svolta in streaming per motivi legati all’epidemia da Covid. In collegamento anche la Polizia di Stato che ha introdotti i bambini sul tema della sicurezza stradale che era abbinato al premio e al Giro D’italia.

“Ad ogni tappa era abbinato un concorso per le scuole, le nostre classi – dice Monica Barbanera, dirigente del plesso scolastico di Ospedalicchio – hanno raggiunto la coppa. Il primo posto per l a tappa di Foligno è toccato alla quarta classe e con i suoi lavori la prima classe ha raggiunto il podio della tappa di Perugia. Questo grazie alla bravura, l’impegno dei bambini e delle maestre che li hanno guidati in questa esperienza”.