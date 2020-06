Centro Estivo la Banda Marmocchi, al via dal 29 giugno

da Daniela Brunelli (Assessore Politiche Sociali e Scolastiche)

Comunichiamo ai genitori del Comune di Bastia Umbra che a partire da lunedì 29 giugno prenderanno il via le attività del Centro Estivo la Banda Marmocchi, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni. Il Settore Sociale, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei bambini dopo il lungo periodo di isolamento forzato, sta lavorando attivamente perchè i tempi per l’avvio delle attività vengano rispettati. L’organizzazione dei centri estivi per l’anno in corso richiede una complessa procedura dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19.

A tale proposito il Progetto per l’organizzazione dovrà seguire le Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19, approvate dal Dipartimento per le politiche per la famiglia.

Il Centro Estivo “La Banda Marmocchi” si svolgerà presso le sedi scolastiche del Comune di Bastia Umbra.

Le attività andranno avanti per tutto il mese di Luglio fino al 14 Agosto.

Si sta valutando anche la possibilità di apertura del Nido d’Infanzia estivo per il mese di Luglio come da indicazioni ministeriali.

Le iscrizioni prenderanno avvio presumibilmente a partire da lunedì 22 giugno e potranno essere presentate a mezzo email all’indirizzo stefano.sensi@comune.bastia. pg.it, tramite modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune sotto la voce avvisi; gli ingressi saranno organizzati per scaglioni dalle ore 7.30 alle ore 8.30 tenendo conto di tutte le precauzioni anticovid 19 e l’organizzazione degli stessi avverrà per piccoli gruppi con rapporto di un 1 operatore ogni 5 bambini, privilegiando gli spazi esterni, debitamente separati gli uni dagli altri e comunque tenendo conto di tutte le indicazioni fornite dal DPCM 17.05.2020, allegato 8, dalle Linee Guida Governative e dall’Ordinanza della Regione Umbria n. 30 del 05.06.2020.

Sono previste tante attività diversificate a seconda dell’età dei bambini, artistiche e manipolative, ludico espressive, musica e movimento. Ciascun centro estivo verrà attivato con un numero minimo di 10 iscrizioni settimanali. I bambini residenti nel Comune di Bastia Umbra avranno la precedenza nell’ammissione ai centri estivi. Ulteriori precisazioni sull’organizzazione verranno comunicate in seguito, ma in tempi brevi per regolarizzare le iscrizioni.