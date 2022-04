Chiama o scrivi in redazione

Il Maggio dei Libri 2022 ContemporaneaMente, leggere per comprendere

Anche quest’anno il Comune di Bastia Umbra e la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe “aderiscono alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. ContemporaneaMente. Leggere per comprendere… è il tema della dodicesima edizione, leggere per comprendere il passato, il presente e il futuro. Grazie al contributo del Centro per il libro e la lettura, ogni anno la lettura “sboccia” a maggio con tante appuntamenti ed iniziative.

Mercoledì 27 aprile ore 10.30

La Biblioteca regala libri alla Scuola Secondaria I Grado Colomba Antonietti

Giovedì 28 aprile e Martedì 17 maggio ore 10.30

Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”

Letture con la pancia, per mamme in dolce attesa

Giovedì 5 maggio ore 17

Auditorium Sant’Angelo

Presentazione del libro di Antonio Mencarelli e

mostra documentaria attinente alla presentazione del libro

Bastia anni Trenta.

I vicoli, le botteghe e il commercio, gli opifici

Sabato 7 maggio ore 15.30

Centro sociale Campiglione

Aspettando la Festa dei Boschi 2022

Evento di presentazione della VII edizione della manifestazione dei boschi umbri

Letture, racconti, giochi e scoperte tra gli alberi e il fiume

Mercoledì 11 maggio ore 18.30

Auditorium Sant’Angelo

La Donna della mia vita

Mostra degli elaborati delle scuole e presentazione dell’e-book

Giovedì 12 maggio ore 17

Auditorium Sant’Angelo

Presentazione del libro di Marinella Amico Mencarelli

Graffi di luce

Sabato 14 maggio ore 17.30

Auditorium Sant’Angelo

Presentazione del libro di Bruno Mario Broccolo

Le proporzioni dimenticate

Leoncilli e la necessità dell’inattuale

Mercoledì 25 maggio ore 17

Biblioteca Comunale Alberto La Volpe

Letture inbook per l’accoglienza

Dedicate alle famiglie dell’Ucraina

Lunedi 30 maggio ore 17

Auditorium Sant’Angelo

Trasformazioni nell’assetto urbanistico e identità comunitaria: il caso di Bastia Umbra

Il dibattito tra “ antico” e “nuovo” attraverso le vicende edilizie e i protagonisti della storia economica e sociale del paese nel corso di un secolo ( 1860-1960)

di Grilli Giuseppina

Sabato 28 maggio ore 17

Villa Pucci Boncambi, Vocabolo Madonna di Campagna, Collestrada di Perugia

Il complesso architettonico della villa dei conti Pucci Boncambi

Dal 23 al 29 maggio

Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”

Testimoni di legalità

Maratona della lettura per le scuole della città

