Polizia e comprensivo Bastia 1 incontro per sicurezza cibernetica

Polizia e comprensivo – La Polizia di Stato continua a fare progressi nella sua campagna educativa, coinvolgendo recentemente gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra (PG). Questo incontro, fortemente sostenuto dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Prof.ssa Stefania Finauro, e dalla referente per il cyberbullismo, Prof.ssa Fernanda Lavecchia, ha visto la partecipazione di 60 studenti e 6 insegnanti delle classi della scuola secondaria di primo grado.

L’evento, che si è svolto nei locali di Via Manzoni, è iniziato con i saluti della Dirigente scolastica che ha espresso la sua gratitudine al personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria per l’iniziativa, che mira a far avvicinare i giovani alle istituzioni.

Gli esperti della Specialità hanno fornito una serie di indicazioni su come comportarsi in modo sicuro online, al fine di prevenire il fenomeno del cyberbullismo. Hanno sottolineato l’importanza di utilizzare le parole in modo corretto all’interno dei social network.

Hanno dedicato particolare attenzione ai fenomeni dell’hate speech, i cosiddetti “discorsi d’odio”, che trovano nel web e nelle piattaforme social il loro habitat naturale. Hanno inoltre discusso l’adescamento online da parte di sconosciuti e la diffusione di immagini private senza il consenso delle persone ritratte.

Dall’entusiasmo degli interventi e dal numero di domande poste ai formatori della Polizia di Stato, è emerso chiaramente che le indicazioni fornite hanno suscitato grande interesse tra gli studenti, che sono riusciti a vedere la loro “vita virtuale” da una prospettiva diversa.