Chroma Festival, il primo super ospite è il rapper e producer romano Ketama126

Dopo l’annuncio del grande ritorno sulle scene e con le relative date 2022 (10-12 giugno), per il Chroma Festival è ora il tempo di rendere noto il primo super ospite. Sarà infatti Ketama126 l’artista protagonista della serata di sabato 11 giugno e che infiammerà il palco allestito nell’Area verde di Borgo Primo Maggio a Bastia Umbra.

Il primo nome per la tre giorni di musica ricchissima di ospiti ed attrazioni (tutto ad ingresso gratuito) è quindi quello del rapper e producer romano, classe 1992, che si è imposto nella nuova scena rap, prima della capitale e poi di quella nazionale, per la propria scrittura incisiva e senza filtri, riuscendo a offrire uno spaccato lucido di vita vissuta in ogni suo pezzo.

Prossimamente saranno annunciati anche gli altri artisti che si esibiranno al festival, insieme alla presenza di una miriade di band, DJs e collettivi artistici dell’Umbria.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è ideato e organizzato interamente dai membri dell’Associazione Culturale Chroma, composta da oltre 30 giovani attivi costantemente tutto l’anno. Mission del Chroma Festival è quella di una progettazione culturale che ha come obiettivo il rilancio di pratiche aggregative basate sulla fruizione di performance artistiche, dando risposte concrete ad esigenze collettive e intergenerazionali.

Ketama126

Ketama126 inizia come membro della crew romana Love Gang – CXXVI, che prende il nome dal numero di gradini della scalinata del Tamburino, tra Trastevere e Monteverde. “10 Pezzi” è il suo mixtape pubblicato nel 2014, per poi debuttare l’anno successivo con il primo album ufficiale, “Benvenuti a Ketam-City”.

A questo sono seguiti gli album “Oh Madonna” e “Rehab”: quest’ultimo, in particolare, presenta un forte profilo identitario, i cui brani sono prodotti e scritti interamente dall’artista. Nel 2019, dopo l’entrata in Sony Music Italia, Ketama126 pubblica il singolo “SCACCIACANI”, in collaborazione con Massimo Pericolo, certificato disco di platino.

Dopo il successo di “KETY”, album del 2019 certificato disco d’oro, e di “KETY REBORN”, repack del disco contenente 5 inediti e 1 remix, nel biennio 2021/2022 l’artista romano firma una hit in ogni nuovo album dei pezzi grossi del rap italiano (Guè, Sick Luke, Noyz Narcos, Fabri Fibra) e si appresta a pubblicare nuovo materiale inedito.

Il link all’evento ufficiale Facebook: https://fb.me/e/1tZ6A2COD